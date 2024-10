Porto Alegre Está aberto o período de rematrículas para alunos da rede pública de ensino de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2024

A rematrícula deve ser feita por pais ou responsáveis, quando o aluno for menor de 18 anos. Foto: Alex Rocha/PMPA A rematrícula deve ser feita por pais ou responsáveis, quando o aluno for menor de 18 anos. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O processo de rematrículas de estudantes das escolas da rede pública municipal de ensino de Porto Alegre iniciou nesta segunda-feira (28). O procedimento é necessário para todos os alunos atualmente matriculados, que devem manifestar interesse em permanecer na mesma instituição no ano letivo de 2025.

O prazo para a solicitação vai até 6 de novembro na Educação Infantil e 2 de dezembro nos ensinos Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A rematrícula deve ser feita por pais ou responsáveis, quando o aluno for menor de 18 anos. Estudantes com 18 anos ou mais podem fazer a solicitação por conta própria.

Em ambos os casos, a rematrícula precisa ocorrer na secretaria da própria escola, no horário regular de funcionamento dela, onde serão confirmados dados do cadastro do estudante, como endereço e telefone. A não participação no processo de rematrícula resultará na perda da garantia da vaga na mesma escola.

Também já estão abertas, desde 14 de outubro, as inscrições para novas vagas de Educação Infantil da rede municipal. O prazo final para o envio de pedido é 14 de novembro.

Pais ou responsáveis legais por crianças de 0 a 5 anos e 11 meses devem efetuar a solicitação pela internet, por meio do site educacaoinfantil.portoalegre.rs.gov.br. Para a inscrição são necessários um documento oficial com foto do(a) responsável, a certidão de nascimento da criança ou RG com o número da certidão e cartão do Bolsa Família (se for beneficiário).

