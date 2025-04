Porto Alegre Visita ao Asilo Padre Cacique marca em Porto Alegre o início da campanha de vacinação contra gripe

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Segmento populacional a partir dos 60 anos é um dos mais vulneráveis à doença. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma ação especial deflagrou em Porto Alegre, nessa segunda-feira (7), a campanha de vacinação contra a gripe. O local escolhido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foi o Asilo Padre Cacique, localizado na Zona Sul e que completará, em breve, 127 anos de atividades. Foram imunizados 98 idosos residentes e 38 trabalhadores da instituição.

A atividade contou com a presença do titular da SMS, Fernando Ritter, bem como de representantes da equipe técnica da pasta, incluindo agentes do Centro de Saúde Santa Marta (Centro Histórico). Ritter destacou, no site prefeitura.poa.br: “Vacinas salvam vidas e previnem as formas graves da doença. Nosso compromisso é proteger quem mais precisa”;

Ao longo da campanha, outras visitas de imunização serão realizadas em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). O serviço também prossegue em todas as unidades de saúde da cidade, mediante programação escalonada conforme os públicos prioritários de cada etapa da ofensiva contra o vírus influenza.

Desde o início da manhã dessa segunda-feira, os postos de saúde de Capital já registravam grande procura pela vacina, sobretudo por parte de idosos. A meta do Ministério da Saúde é de uma cobertura de pelo menos 90% em cada segmento prioritário, o que representa 736.942 pessoas. Desse total, 308.381 são idosos (idade a partir de 60 anos), um dos públicos mais vulneráveis a eventuais complicações da doença.

O fármaco oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, protegendo contra os vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. Vale lembrar que o procedimento é uma forma eficaz e segura de se prevenir complicações e internações causadas pela gripe – mensagens que circulam em aplicativos como o whatsapp desacreditando a imunização devem ser desconsideradas, por serem fruto de ignorância, má-fé ou ambas as coisas.

Para Jane Beatriz Barros Peixoto de Silveira, 76 anos, moradora do Asilo Padre Cacique, a vacina passou a fazer toda a diferença: “Eu deixava sempre pra depois. Tive duas pneumonias e gripes muito fortes. Depois que vim para o Asilo, comecei a me vacinar todos os anos. Agora, no máximo tenho um resfriado leve”.

Grupos prioritários

– 7 a 11 de abril: idosos (a partir dos 60 anos).

– 7 a 11 de abril: crianças de 6 meses a 6 anos incompletos.

– 7 a 11 de abril: gestantes.

– 7 a 11 de abril: puérperas (até 45 dias após o parto).

– 7 a 11 de abril: povos indígenas e quilombolas.

– 14 a 17 de abril: trabalhadores da saúde e educação, pessoas com comorbidades ou deficiência e em situação de rua.

– 22 a 25 de abril: forças de segurança pública, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários e servidores dos Correios.

Documentação necessária

– Autodeclaração para gestantes, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência.

– Caderneta de vacinação para crianças.

– Documento comprobatório para os demais grupos (exemplos: crachá, receita, carteira de trabalho).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/visita-ao-asilo-padre-cacique-marca-em-porto-alegre-o-inicio-da-campanha-de-vacinacao-contra-gripe/

Visita ao Asilo Padre Cacique marca em Porto Alegre o início da campanha de vacinação contra gripe

2025-04-07