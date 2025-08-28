Porto Alegre Projeto busca recursos para restauração de mural do pintor Aldo Locatelli em capela de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Construção está localizada no Morro do Sabiá, bairro Pedra Redonda. (Foto: Lucas Volpatto/Divulgação)

Localizada no Morro do Sabiá (bairro Pedra Redonda, na Zona Sul) e tombada como patrimônio histórico do Município de Porto Alegre, o mural do pintor ítalo-gaúcho Aldo Locatelli no interior da Capela Nossa Senhora é alvo de um projeto de captação de recursos para restauração. A iniciativa tem planejamento técnico de Anice Jaroczinski, do escritório Studio1 Arquitetura, e duração prevista de dez meses, a um custo de aproximadamente R$ 650 mil.

O plano de financiamento está habilitado pela Lei Federal Rouanet de Incentivo à Cultura, permitindo que pessoas físicas ou jurídicas colaborem por meio de renúncia fiscal. Para isso, devem entrar em contato com a produtora executiva Carolina Baumann, pelo telefone (51) 98418-4315 ou e-mail carolemhap@gmail.com. O andamento do projeto é divulgado na conta Studio1 Arquitetura da rede social Instagram.

Além do mural artístico, a própria capela (sob salvaguarda do Colégio Anchieta), também passará por obras de revitalização. A lista inclui a reforma no telhado, conforme explica o arquiteto responsável, Lucas Volpatto. “As melhorias estão diretamente ligadas à preservação da pintura, pois o local apresenta infiltrações”.

Edificação

Em 1950, o Colégio Anchieta adquiriu um terreno no alto do Morro do Sabiá – com vista para o Guaíba – para construir a Casa da Juventude. A instalação da capela conferiu ao local o aspecto religioso e, com a obra de Aldo Locatelli, uniu natureza e arte sacra em uma edificação com características que a conectam aos estilos neocolonial e neogótico, com reboco rusticado, telhado de cerâmica com campanário, ladrilhos, vitrais da via-sacra e um presbitério que cria um foco visual centralizado no altar.

Representando a mãe de Jesus Cristo em pé, descalça e coberta por um manto multicolorido, o mural de Aldo Locatelli traz uma Nossa Senhora circundada por dez jovens e “terrena, sem auréola, rodeada por alunos anchietanos”, destaca Volpatto. “A obra foi encomendada pelo padre Henrique Pauquet durante um encontro ocasional com o pintor no Centro de Porto Alegre, enquanto este trabalhava nos salões do Palácio Piratini.” O mural teria sido executado pelo artista em apenas quatro horas de uma tarde em 1953. Nunca restaurada antes, a pintura tem cerca de 1,5 metro de largura por 2 metros de altura.

A restauradora Anice Jaroczinski ressalta que a obra apresenta degradação por desbotamento, descolamento, concheamento da superfície, fissuras e lacunas na camada pictórica: “O mural precisará de limpeza e fixação, além da reintegração da camada pictórica, para recuperar e preencher as perdas”.

Locatelli

O pintor e muralista Aldo Locatelli (1915-1962) na cidade de Bérgamo, Itália. Em 1948 chegou ao Rio Grande do Sul para produzir afrescos na Catedral de Pelotas e, no ano seguinte, tornou-se um dos fundadores da Escola de Belas Artes do município. Em 1950, fixou residência em Porto Alegre, onde passou a lecionar na Escola de Belas Artes, hoje Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Além de Pelotas e da Capital, ele realizou pinturas em igrejas de Santa Maria, Novo Hamburgo e Caxias do Sul. Igualmente marcantes são seus murais no Palácio Piratini e o antigo Aeroporto Internacional Salgado Filho, além de trabalhos significativos em Santa Catarina e São Paulo.

(Marcello Campos)

