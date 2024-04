Rio Grande do Sul Projeto cultural entrega kits de livros a escolas públicas de oito cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 31 de março de 2024

Iniciativa tem por objetivo qualificar acervos e estimular o hábito de leitura. (Foto: Divulgação)

Criado com o objetivo de estimular o hábito de leitura em escolas e enriquecer os acervos de bibliotecas, o projeto cultural “Sacola Literária” entregou kits de 200 livros para 15 escolas da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul ao longo de março. As instituições de ensino beneficiadas ficam nas cidades de Boa Vista do Buricá, Bom Princípio, Crissiumal, Feliz, Pareci Novo e São Sebastião do Caí.

No foco estão crianças, jovens e adultos, incluindo pessoas com deficiência visual – contempladas por publicações em braile. Acompanha o acervo um grande tapete emborrachado para atividades ao ar-livre. Além disso, em abril cada colégio receberá atividades de contação de histórias.

A iniciativa é da VR Projetos Culturais e Sociais Transformadores, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da empresa John Deere.

Instituições

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Coronel Pedro de Alencastro Guimarães, de São Sebastião do Caí.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental General David Canabarro, de São Sebastião do Caí.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, de São Sebastião do Caí.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental José Pedro Mendel, de Pareci Novo.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Beato Roque, de Pareci Novo.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental 12 de Maio, de Bom Princípio.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental São José, de Bom Princípio.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Cônego Alberto Schwade, de Feliz.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Alfredo Spier, de Feliz.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Conselheiro João Braun, de Feliz.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Rotermund, de Crissiumal.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Benno Bender, de Crissiumal.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Riachuelo, de Crissiumal.

– Escola Municipal de Ensino Fundamental Caminho do Saber, de Boa Vista do Buricá.

– Escola Estadual de Ensino Fundamental Tenente Antônio João, de Boa Vista do Buricá.

(Marcello Campos)

2024-03-31