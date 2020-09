Rio Grande do Sul Projeto de ampliação do aeroporto de Santo Ângelo deve ser contratado neste ano

Projeto prevê construção de novo terminal de passageiros e ampliação do pátio para aviões.

Os planos para a reforma e ampliação do aeroporto Sepé Tiaraju, de Santo Ângelo, devem decolar no começo de 2021. A estimativa do governo do Estado é de que a empresa que fará os projetos básico e executivo da obra seja contratada até o fim deste ano.

Na quinta-feira (24), a Selt (Secretaria de Logística e Transportes) encaminhou o termo de referência – documento que orienta a elaboração do edital – para a Celic (Subsecretaria Central de Licitações).

“Conseguimos a aprovação da Secretaria Nacional de Aviação Civil e reunimos a documentação para que o edital comece a ganhar forma”, afirma o secretário Juvir Costella. “Será um ganho enorme à infraestrutura de transportes do Estado, pois atrairá ainda mais pessoas e investimentos a uma região com grande importância econômica e turística.”

Os projetos básico e executivo têm custo estimado em R$ 700 mil e preveem a construção de um novo terminal de passageiros, a ampliação do pátio para aeronaves e melhorias na segurança da pista de pousos e decolagens. Os recursos são do Fundo Nacional de Aviação Civil.

Com as obras, o aeroporto poderá receber aeronaves com capacidade acima de 140 passageiros. Hoje, a estrutura do Sepé Tiaraju comporta, no máximo, voos comerciais com aviões de até 72 assentos.

A empresa vencedora da licitação terá prazo de seis meses para concluir os projetos.

