Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Cerimônia de lançamento da segunda etapa do “Elas em Cores” acontecerá nesta quarta (27). Foto: Gabriel Araújo Foto: Gabriel Araújo

Em razão do sucesso, com sala de aula lotada e engajamento das alunas, o projeto Elas em Cores, uma parceria entre a UniRitter e a Sherwin-Williams – empresa do setor de construção com foco em produção, distribuição e venda de tintas – ganhou uma nova etapa. Nesta quarta-feira (27), às 19h30, no campus Zona Sul, será lançada a segunda edição, que capacitará gratuitamente mais uma turma de mulheres na área de pintura, possibilitando oportunidades de trabalho e melhora na qualidade de vida.

“O Elas em Cores visa empoderar mulheres de territórios periféricos por meio de formação profissional para o mercado de trabalho. Acreditamos que o conhecimento é a chave para a independência e o sucesso, e estamos comprometidos em proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para mulheres talentosas da comunidade” afirma a professora Caroline Damazio, responsável pelo projeto.

Durante dois meses, sempre às quartas-feiras, elas serão capacitadas para o reconhecimento de materiais, técnicas, aplicação da pintura e comercialização dos produtos, com conteúdos relacionados a tipos de tintas, superfícies e aplicações, edificações e materiais voltados para acabamentos e construção civil. As aulas também abordarão construção de currículo e oficinas técnicas de engenharia e arquitetura, além de dispor de rodas de conversa para tratar de temas como profissões e territorialidade, enfrentamento de estigmas direcionados à população periférica, importância do movimento de mulheres para a desconstrução da pobreza nos territórios vulneráveis.

Os encontros serão ministrados por professores da UniRitter e técnicos da Sherwin-Williams. Também haverá tarefas práticas de vendas em lojas. A empresa disponibilizará os materiais para as ações de pintura.

A iniciativa reforça o compromisso da UniRitter em gerar impacto social de relevância, além de fortalecer a economia circular da região e a qualidade de vida das participantes. O evento de lançamento terá apresentação do projeto, compartilhamento de histórias de mulheres que transformaram suas vidas por meio da educação e do empoderamento e apresentações artísticas. Inscrições gratuitas pelo link bit.ly/ElasemCores.

2023-09-25