Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Rio Grande do Sul Projeto de memória da cultura negra em Porto Alegre amplia acervo de verbetes

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Personagens e lugares estão entre os alvos da pesquisa. (Foto: Divulgação)

Neste domingo (14), às 16h, será apresentada a conclusão da segunda etapa do projeto “Memórias Negras em Verbetes”, que tem por objetivo a catalogação e compartilhamento de personagens, espaços e outros elementos relacionados ao tema em Porto Alegre, por meio do site memoriasnegrasemverbetes.com. O evento é gratuito e aberto ao público, na avenida Rocco Aloise nº 1.000, bairro Sarandi (Zona Norte).

Foram adicionados 50 itens à listagem, abrangendo patrimônios materiais e imateriais, trajetórias e diferentes manifestações da cultura negra na cidade. Com isso, alcança a meta de 100 verbetes disponibilizados no portal, além de cinco episódios de um podcast produzidos na primeira etapa. A sequência do projeto prevê uma publicação abrangendo esse material.

Construída de forma coletiva e com base em ampla pesquisa, enriquecida com materiais audiovisuais dotados de audiodescrição e legendas, esta edição traz nomes como o do poeta e sambista Jajá, a matriarca quilombola Mãe Apolinária, o músico e agitador cultural Giba Giba, o jogador de futebol Escurinho e figuras históricas como o Rei Congo Francisco Bernardo da Silva.

Também estão presentes no inventário espaços fundamentais para a resistência e criação negra na cidade. É o caso do Instituto Afro-Sul Odomodê, Museu do Hip Hop, Banda de Jazz Espia Só e Liga da Canela Preta.

Diretor da Voz Cultural e gestor responsável pela iniciativa, Vitor Ortiz destaca: “Esse inventário, que visa o resgate e desapagamento da presença das populações negras na história de Porto Alegre, é muito importante para o reconhecimento do legado da comunidade negra na formação e no desenvolvimento da nossa cidade”.

A entrega simbólica da segunda fase do projeto terá uma programação repleta de alegria, ancestralidade e resistência, com as seguintes atrações: Banda Kalunga, Circo com Margarina, show de Palhaçaria com Palhaça Kaka, exposição fotográfica da pesquisa do artista visual Leandro Machado, mágico Iuri, Makulelê e Capoeira do Quilombo dos Machado e Rango coletivo com Tiandinha Alimenta (Amanda e China) – preparado para acolher 200 pessoas com sabor de festa de criança.

Esta nova etapa é financiada pelo programa Pró-Cultura da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio da Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura do Governo Federal do Brasil. A realização é da Voz Cultural com apoio do Sindbancários.

O projeto resgata e salienta a presença e a contribuição das populações negras na história de Porto Alegre, a partir da criação de uma lista de verbetes que representam o patrimônio cultural negro, personalidades e coletivos do campo da memória social negra em Porto Alegre.

Trabalho abrangente

Fruto de um trabalho técnico conduzido por especialistas, historiadores, antropólogos e geógrafos, sob a coordenação técnica de Jane Mattos e Pedro Vargas, a iniciativa conta com a participação ativa do movimento social negro, assegurando um olhar plural e autêntico sobre essas histórias.

Na primeira edição – com financiamento da Lei Aldir Blanc – foram produzidos 50 verbetes e cinco episódios de podcast sobre diversos itens, lugares, obras de arte, instalações e pessoas que compõem o patrimônio cultural negro da cidade.

(Marcello Campos)

Idoso morre após ataque de cães pitbull em cidade gaúcha
