Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

Todos os produtos são fabricados a partir da reutilização de sobras de materiais da construção civil. Foto: Gustavo Menegusso/O Alto Uruguai

O Presídio Estadual de Frederico Westphalen fez nesta quinta-feira (25) a entrega dos primeiros 10 abrigos para animais acolhidos por ONGs no município. A doação faz parte do projeto “Amor de Bicho”, que utiliza a mão de obra prisional para a produção de abrigos, comedouros, camas e redes de crochê para cães e gatos assistidos pela Associação Melhores Amigos dos Animais (AMAA) e pelo Adote em FW.

A iniciativa, lançada em setembro, conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS), da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), do Rotaract Clube e do curso de Arquitetura da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). O objetivo, além da ressocialização dos presos, é contribuir com a promoção da defesa e do bem-estar dos animais.

“Uma das grandes dificuldades do presídio de FW é a falta de trabalho, não por ausência de ideias, mas por carência de estrutura, então criou-se essa ação de selecionar alguns apenados para fazerem esse trabalho e conseguirem a remição. A cada três dias de serviço, eles ganham um dia de remição da pena e ajudam o município por ser algo destinado às ONGs”, comentou a defensora pública Paula Guerrero Moyses.

Para promover práticas sustentáveis, todos os produtos são fabricados a partir da reutilização de sobras de materiais da construção civil. Além disso, as ONGs poderão utilizar as peças artesanais em seus programas de adoção para famílias de baixa renda ou comercializá-las para o custeio de despesas como castração e resgate de animais em situação de risco.

“É um projeto de muitas faces, pois ajuda as ONGs, que possuem várias dificuldades, os animais, estimulando a adoção, além de gerar a possibilidade de emprego no presídio, auxiliando os presos a terem qualificação. Tem grande impacto e baixo custo”, explica o defensor público Thiago Oro Caum Gonçalves.

Para doa, a população pode contatar a AMAA ou o Rotaract Clube.

