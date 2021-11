Rio Grande do Sul Governo do Estado abre concurso para 656 vagas na Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

No total, serão 656 vagas de Analista de Projetos e Políticas Públicas do Estado divididas em seis áreas.

O governo do Rio Grande do Sul publicou nesta sexta-feira (26) seis editais de abertura de concurso público para a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). No total, serão 656 vagas de Analista de Projetos e Políticas Públicas do Estado divididas em seis áreas: Gestão e Políticas Públicas, Infraestrutura, Tecnologia da Informação, Recursos Naturais, Agricultura e Pecuária, Saúde Ocupacional e Perícia Médica e Assuntos Culturais e Educacionais.

São 55 funções diferentes com 84 vagas destinadas para pessoas com deficiência (PCD) e 103 para pessoa negra ou parda (PNP). Todos os cargos exigem formação em ensino superior específica. As inscrições seguem até o dia 27 de dezembro pelo site da Fundatec, banca selecionada para a organização do concurso. O valor da taxa é de R$ 211,22.

Para a carga horária de 40 horas semanais, a remuneração para as vagas é de R$ 3.370,02, mais R$ 1.462,36 (gratificação de estímulo técnico), podendo ser acrescida de outras gratificações conforme o local de exercício/atividade, com possibilidade de remuneração total de até R$ 7.407,65.

A data provável para realização da seleção é o dia 13 de fevereiro de 2022, em Porto Alegre, e contará com duas provas. A teórico-objetiva terá um total de 60 questões, divididas em Língua Portuguesa (10), Raciocínio Lógico Matemático (6), Legislação (14) e Conhecimentos Específicos (30). A prova dissertativa será composta de uma redação.

Após a homologação, o concurso terá validade de dois anos, prorrogáveis por mais dois. Os aprovados serão chamados no período de acordo as necessidades do governo estadual.

Cargos (vagas):

– Analista Administrador (40)

– Analista Arquivista (12)

– Analista Assistente Social (38)

– Analista Bibliotecário (26)

– Analista Contador (26)

– Analista de Gestão Pública (34)

– Analista Economista (30)

– Analista Estatístico (10)

– Analista Jurídico (60)

– Analista Sociólogo (2)

– Jornalista (22)

– Psicólogo (34)

– Analista Arquiteto (89)

– Analista Engenheiro – Engenharia de Agrimensura (4)

– Analista Engenheiro – Engenharia Ambiental (2)

– Analista Engenheiro – Engenharia Civil (29)

– Analista Engenheiro – Engenharia de Produção (2)

– Analista Engenheiro – Engenharia de Minas (1)

– Analista Engenheiro – Engenharia do Trabalho (5)

– Analista Engenheiro – Engenharia Elétrica (15)

– Analista Engenheiro – Engenharia Mecânica (5)

– Analista Engenheiro – Engenharia Rodoviária (1)

– Analista de Sistemas (12)

– Analista Agropecuário e Florestal – Engenheiro Agrônomo (8)

– Analista Agropecuário e Florestal – Engenheiro Florestal (1)

– Analista Agropecuário e Florestal – Médico Veterinário (22)

– Analista Agropecuário e Florestal – Zootecnista (1)

– Analista Ambiental – Biologia (2)

– Analista Ambiental – Engenharia Agronômica (2)

– Analista Ambiental – Engenharia Florestal (1)

– Analista Ambiental – Geologia (1)

– Analista Ambiental – Gestão Ambiental (1)

– Analista Ambiental – Medicina Veterinária (1)

– Analista Biólogo (1)

– Analista Geógrafo (3)

– Fiscal Estadual Agropecuário – Engenheiro Agrônomo (15)

– Fiscal Estadual Agropecuário – Médico Veterinário (16)

– Médico (Cardiologia) (4)

– Médico (Clínica-geral) (10)

– Médico (Ginecologia) (1)

– Médico (Medicina Do Trabalho) (7)

– Médico (Neurologia) (2)

– Médico (Oftalmorrinolaringologista) (1)

– Médico (Oncologia) (1)

– Médico (Ortopedia) (2)

– Médico (Pediatria) (1)

– Médico (Saúde Pública) (1)

– Médico de Perícia e Análise (Clínica-geral) (2)

– Médico de Perícia e Análise (Pesquisa de Laboratório) (1)

– Médico de Perícia e Análise (Psiquiatria) (12)

– Analista em Assuntos Culturais – Antropologia (6)

– Analista em Assuntos Culturais – Arqueologia (3)

– Analista em Assuntos Culturais – Artes (16)

– Analista em Educação (6)

– Historiógrafo (6).

