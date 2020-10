Brasil Projeto do estado auxilia micro, pequenas e médias empresas da Serra a prospectar mercado internacional

Por Flavio Pereira | 6 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Governador Eduardo Leite,por videoconferencia, e o secretário Rodrigo Lorenzoni participaram do ato em Caxias do Sul. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS, Microempa e prefeitura de Caxias do Sul viabilizou a inauguração do Entreposto Exporta-RS em Caxias do Sul. O evento, com a presença do Secretario do Desenvolvimento e Turismo Rodrigo Lorenzoni, e o governador Eduardo Leite, por videoconferência, mobilizou empreendedores da Serra.

“Neste momento de pandemia que enfrentamos, sabemos como é importante o auxílio a quem quer investir no Estado. Estamos trabalhando, desde o início do governo, na redução de custos burocráticos, logísticos e tributários. Nossa agenda se estabeleceu para que, a partir das privatizações, concessões e parcerias público-privadas, possamos ampliar investimentos privados em setores estratégicos”, disse o governador Eduardo Leite.

Para Rodrigo Lorenzoni, o lançamento da plataforma, “marca um momento importante de recuperação da economia gaúcha. A partir da parceria entre Sedetur, Prefeitura de Caxias e Microempa, empreendedores da região terão à disposição, sem custo, estudos de mercado indicando os destinos estrangeiros para seus respectivos produtos. Uma forma de alavancar o investimento privado, gerando emprego e renda para a população”.

Serão dois postos de atendimento no município de Caxias do Sul, que atenderão interessados de toda a região. O posto principal ficará localizado na Microempa. Também haverá um posto de atendimento na Sala do Empreendedor, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul. A expectativa é de que, no primeiro ano, entre 50 e 60 empresas sejam atendidas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil