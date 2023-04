Porto Alegre Projeto Expressões da Periferia promove oficinas de artes visuais em comunidades de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ideia do projeto é ofertar oficinas gratuitas aos jovens das comunidades participantes Foto: Divulgação A ideia do projeto é ofertar oficinas, gratuitas, aos jovens das comunidades participantes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o objetivo de estimular uma vivência dentro do universo das artes visuais, o projeto Expressões da Periferia promove em comunidades periféricas de Porto Alegre um trabalho junto aos jovens através de oficinas de arte urbana. Durante o mês ço, as atividades aconteceram na Ilha do Pavão e, no início , serão realizadas no Areal da Baronesa.

Na última -feira (30) aconteceu a atividade final, na Ilha do Pavão, que reuniu os participantes e toda equipe para celebrar a passagem do projeto pela comunidade. Expressões da Periferia foi contemplado pelo FAC Visual, realizado pelo governo do Estado do RS, por meio da Secretaria da Cultura.

A ideia do projeto é ofertar oficinas, gratuitas, aos jovens das comunidades participantes. Todas as atividades oferecidas têm o enfoque direcionado para o graffiti e para a arte urbana em geral.

A proposta da atividade é ensinar jovens a se expressarem através do desenho, mergulhando nesse universo para, em seguida, passarem para os muros. Ao longo do processo, conversas sobre a história do graffiti, os estilos diferentes de trabalhos e a apresentação de alguns artistas da área foram pontos fundamentais para o encaminhamento das atividades.

Durante as atividades de encerramento do projeto, na Ilha do Pavão, que aconteceram na última -feira, os participantes fizeram trabalhos de colagem com diversas fotos, contando com diversos registros de pessoas, momentos e atividades ocorridas ao longo do projeto.

Além disso, o dia ainda contou com muita celebração e um lanche coletivo. “Foi uma atividade muito legal! Tínhamos fotos de rostos, outras de pessoas pintando, outras do projeto em geral e a colagem representou cada momento que vivemos juntos aqui!”, contou Amaro.

Na comunidade do Areal da Baronesa, a previsão do início das oficinas é 04 de abril e a duração é de, aproximadamente, 15 dias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/projeto-expressoes-da-periferia-promove-oficinas-de-artes-visuais-nas-comunidades-da-ilha-do-pavao-e-do-areal-da-baronesa-em-porto-alegre/

Projeto Expressões da Periferia promove oficinas de artes visuais em comunidades de Porto Alegre

2023-04-04