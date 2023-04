Acontece Associação do Comércio e Indústria da Restinga e Extremos Sul tem nova diretoria para o biênio 2023/2025

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

A ACIR é uma associação sem fins lucrativos com sede no bairro Restinga, que existe desde 1984. Na foto, a presidente Aline Colombo Foto: Divulgação A ACIR é uma associação sem fins lucrativos com sede no bairro Restinga, que existe desde 1984 (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em um almoço na sede da empresa nesta terça-feira (04), a ACIR (Associação do Comércio e Indústria da Restinga e Extremos Sul) empossou a sua nova diretora e demais membros da diretoria. Trata-se de Aline Colombo, presidente e empresária e a primeira mulher a dirigir a instituição.

Ao longo dos 40 anos de existência, a ACIR promoveu a união da classe empresarial da Restinga e Extremo Sul de Porto Alegre buscando condições para o desenvolvimento do comércio, indústria e serviços e sempre com a visão de que o crescimento das empresas traz consigo a geração de empregos.

Aline Colombo é diretora da Colombo Estruturas para Eventos, uma empresa gaúcha situada no bairro da Restinga que se tornou a montadora oficial de importantes eventos do Estado. No segmento do agronegócio, trabalha com Senar, Farsul, Semeato, além de vários projetos do Sebrae no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

A empresária é uma liderança local no meio empresarial bem como em ações sociais. Em novembro de 2022, recebeu a Comenda Porto do Sol na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, a mais alta honraria concedida pela Câmara.

Em 2023, foi eleita presidente da ACIR, foi empossada no Conselho Estadual da Mulher Empreendedora da FEDERASUL em cerimônia no Palácio do Comércio com a presença do governador Eduardo Leite.

Aline Colombo destacou que ficou honrada em receber o convite da ACIR e ainda disse que vai procurar ter diálogo com seus colaboradores e órgãos públicos para alavancar o empreendedorismo.

“Fiquei honrada em receber este convite para presidir a ACIR, e mais feliz ainda ao saber que ao aceitar não haveria outra chapa inscrita, que meu nome teria e teve a aceitação por unanimidade dos associados. Com este apoio consegui montar uma diretoria de pessoas capazes e comprometidas, em uma mescla de empresários e empresárias de uma nova geração e também com a experiência de pessoas que construíram a ACIR, pessoas inclusive fundaram a entidade lá em 1984. Devolverei todo este apoio, confiança e carinho com muito trabalho, elevando cada vez mais o nome da ACIR e buscando sempre condições para o desenvolvimento das empresas da região seja no suporte à gestão, qualificação de seus colaboradores ou diálogo juntos aos órgãos públicos na busca de incentivos e desburocratização para alavancar o empreendedorismo”, disse a presidente.

