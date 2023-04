Acontece Pelo sétimo ano consecutivo, Biscoitos Zezé está entre as marcas preferidas do consumidor gaúcho

4 de abril de 2023

A empresa conquistou o 2º lugar como marca mais lembrada e preferida na categoria Bolachas e Biscoitos. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 25ª edição do Marcas de Quem Decide, divulgada nesta terça-feira (4), mostra, mais uma vez, a Biscoitos Zezé como 2º lugar na lembrança e na preferência dos consumidores gaúchos na categoria Bolachas e Biscoitos. É o sétimo ano consecutivo da empresa, que completou 55 anos de história em 2023, conquistando a posição.

A iniciativa tem como objetivo valorizar os negócios e instituições de grande relevância em seu segmento em nível estadual. Após o resultado, a Biscoitos Zezé ressaltou o carinho dos clientes: “Obrigada, comunidade gaúcha! É com muito orgulho que recebemos esse reconhecimento”.

O levantamento do Marcas de Quem Decide é feito no Rio Grande do Sul junto a gestores empresariais e profissionais liberais, distribuídos nos principais municípios com participação igual ou superior a 0,5% do PIB gaúcho. O estudo mede tanto a lembrança quanto a preferência, com metodologia que consegue diferenciar os aspectos racionais e emocionais dos entrevistados, apresentando uma análise das marcas que se destacaram no período.

