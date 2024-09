Rio Grande do Sul Projeto Justiça Racial promove a inclusão e o combate à vulnerabilidade social em Taquara

27 de setembro de 2024

A iniciativa busca contribuir para a redução das desigualdades raciais.

O Instituto Pró-Cidadania, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e com o apoio do Instituto Acessibiliza e do Instituto Superar, lançou o projeto Justiça Racial, uma iniciativa voltada para a redução da vulnerabilidade social de comunidades negras e periféricas.

Com foco no município gaúcho de Taquara e em Eugenópolis (MG), o projeto tem como objetivo principal apoiar jovens negros, povos de terreiros, pessoas presas e egressas do sistema prisional, além de seus familiares, por meio de um conjunto de ações que visam ao fortalecimento de direitos e oportunidades.

A proposta se destaca pela implementação de quatro frentes de atuação integradas, que incluem formação profissional, educação sobre políticas de drogas e cidadania, assistência jurídica e administrativa e atendimento psicológico especializado. A iniciativa busca contribuir para a redução das desigualdades raciais, promovendo o acesso a direitos fundamentais e fortalecendo a justiça social. Entre as atividades previstas, estão:

Formação profissional na economia criativa

Serão oferecidos cursos de Corte e Costura, Percussão e Capoeira para jovens negros, mulheres negras e pessoas egressas do sistema prisional, com a meta de capacitar 70 pessoas em habilidades práticas que possam gerar renda e fortalecer a autonomia.

Circuito de Educação Sobre Política de Drogas e Cidadania

O projeto promoverá 10 palestras que abordarão temas como o combate ao racismo, o estigma racial relacionado à política de drogas e os riscos do aliciamento de jovens pelo tráfico. O circuito será realizado tanto em Taquara quanto em Eugenópolis, com a expectativa de alcançar cerca de 300 participantes.

Acesso ao Sistema Judiciário e Assistência Administrativa

Serão oferecidos serviços de consultoria jurídica e apoio para a emissão de documentação civil básica e acesso a benefícios sociais como o Bolsa Família. A meta é atender 50 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Atendimento psicológico para jovens em situação de risco

Em Taquara, pessoas pretas ou pardas em situação de risco receberão atendimento psicológico especializado. O objetivo é atender 25 jovens e suas famílias ao longo de 10 meses, fortalecendo a saúde mental e o bem-estar desse público.

