Rio Grande do Sul Aposta gaúcha fatura mais de R$ 750 mil na Lotofácil

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Aposta de Três Arroios dividiu o prêmio principal com outros seis bilhetes ganhadores Foto: Reprodução Aposta de Três Arroios dividiu o prêmio principal com outros seis bilhetes ganhadores. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Seis apostas, entre elas uma de Três Arroios, no Norte do Rio Grande do Sul, acertaram as 15 dezenas do concurso 3.205 da Lotofácil, realizado na noite de quinta-feira (26). Cada uma faturou R$ 659.787,69.

Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal em São Paulo foram: 01, 03, 04, 07, 08, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 23, 24 e 25.

Mais de 760 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam R$ 880,74 cada. O concurso desta sexta (27) da loteria pode pagar R$ 1,7 milhão.

Aposta gaúcha fatura mais de R$ 750 mil na Lotofácil

2024-09-27