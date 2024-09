Economia Rio Grande do Sul exporta 13 bilhões de dólares entre janeiro e agosto

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

O valor representa uma queda em relação ao mesmo período de 2023 Foto: Divulgação/Portos RS O valor representa uma queda em relação ao mesmo período de 2023. (Foto: Divulgação/Portos RS) Foto: Divulgação/Portos RS

As exportações do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 13,1 bilhões de janeiro a agosto, o que representa uma queda de US$ 1,4 bilhão em relação ao mesmo período do ano passado.

A baixa está associada principalmente às consequências das enchentes que atingiram o Estado no fim de abril e no mês de maio, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão.

A queda fez o Estado passar do sexto para o sétimo lugar no ranking dos principais Estados exportadores do País, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Paraná e Pará.

Os principais produtos exportados pelo RS entre janeiro e agosto foram soja em grão (US$ 2,2 bilhões), fumo não manufaturado (US$ 1,5 bilhão), farelo de soja (US$ 957,4 milhões), carne de frango (US$ 807,9 milhões), cereais (US$ 775,3 milhões) e celulose (US$ 703,7 milhões).

Destaques

Em oposição à queda nas exportações totais do RS no período analisado, os produtos que mais obtiveram avanço nas vendas externas gaúchas foram soja em grão (mais US$ 173,1 milhões; 8,6%), polímeros de etileno em formas primárias (mais US$ 55,4 milhões; 16,8%), máquinas de energia elétrica e suas partes (mais US$ 53,7 milhões; 351,9%) e óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos (mais US$ 48,1 milhões; 32,1%).

Por outro lado, os produtos que apresentaram as maiores reduções absolutas nas exportações do Estado foram cereais (menos US$ 402,7 milhões; -34,2%), farelo de soja (menos US$ 279,3 milhões; -22,6%) e óleo de soja (menos US$ 215,8 milhões; -52,9%), além de carne de frango, bombas, centrífugas, compressores de ar, ventiladores, exaustores, aparelhos de filtrar ou depurar e suas partes, partes e acessórios dos veículos automotivos e tratores agrícolas.

Principais destinos

Entre janeiro e agosto, o RS exportou para 187 destinos. A China, mais uma vez, se manteve como o principal comprador, com 23,7% do total das exportações. Completam o ranking União Europeia (13,4%), Estados Unidos (9,2%), Argentina (4,9%) e Vietnã (3,3%).

Os destinos que apresentaram a maior alta nos primeiros oito meses do ano foram Filipinas (mais US$ 177,8 milhões; 370,3%), Irã (mais US$ 176,5 milhões; 144,2%) e China (mais US$ 83,8 milhões; 2,8%). Em contrapartida, os destinos que mais colaboraram para a queda de desempenho das exportações gaúchas foram União Europeia, Indonésia, México, Arábia Saudita, Argentina e Estados Unidos.

2024-09-27