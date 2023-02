Acontece Projeto oferece qualificação profissional gratuita para alunos da rede pública de ensino

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2023

Programa sabi+ recebe inscrições para a nova turma do Cidadania e Tecnologia. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a sétima edição do programa sabi+ Cidadania e Tecnologia, promovido pela Sociedade Amigos do Balneário Ipanema (Sabi). Trata-se de uma qualificação gratuita para estudantes do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul.

O objetivo é atuar na formação de jovens talentos para o mercado de trabalho atual, oferecendo conteúdos diversos e complementares para seu desenvolvimento enquanto profissionais.

As aulas ocorrem de forma virtual, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h. No cronograma estão previstos encontros sobre o mundo do trabalho e da tecnologia, habilidades e competências, entre outros temas. Também, a cada semana, estão confirmados experientes profissionais que irão conversar com os estudantes sobre suas trajetórias. A aula inaugural ocorre no dia 06 de março, às 14h.

Desde o seu lançamento, há dois anos, a iniciativa formou mais de 150 jovens, que seguem sua jornada de aprendizado na Sabi, recebendo mentorias especializadas no programa sabi Habilidades para o Futuro. Com diversas parcerias, a entidade busca ampliar o alcance do projeto, que oferece, ainda, as modalidades sabi+ Patinação e sabi+ Tênis. As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (51) 99583-7729.

