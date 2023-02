Acontece Dia Internacional do Rotary é comemorado nesta quinta

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2023

A principal bandeira do Rotary tem sido, desde a década de 1980, a erradicação da poliomielite. Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (23) é comemorado o “Dia da Paz e da Compreensão Mundial em Rotary”. No Brasil a data foi oficializada como Dia do Rotary Internacional, a fim, marcar a data da fundação do 1º Rotary Club que foi constituído em 23 de fevereiro de 1905 durante a primeira reunião e instalação do Rotary Club de Chicago, nos Estados Unidos. Foi uma iniciativa do advogado norte-americano, Paul Percy Harris, donde viria a ser criado mais tarde o Rotary International.

O Rotary é uma organização mundial de voluntários formada por líderes empresariais e profissionais liberais, que prestam serviços humanitários em suas comunidades, promovendo o desenvolvimento da paz e da boa vontade. Com cerca de 1,4 milhão de associados e 36 mil Rotary Clubs em mais de 200 países, atua nas áreas de combate a doenças, saúde de mães e filhos, água limpa e saneamento, promoção da paz, desenvolvimento econômico, proteção ao meio ambiente e assistência em caso de desastres.

Porto Alegre

Na Capital, a Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre (Furpa) marcará a data com uma reunião festiva na próxima terça-feira (28), no Três Figueiras Tênis Clube, a partir das 11h30min e será aberta a toda comunidade.

A principal bandeira do Rotary tem sido, desde a década de 1980, a erradicação da poliomielite. No Brasil, a instituição trabalha junto ao Ministério da Saúde e à Organização Pan-Americana de Saúde para promover a vacinação. Esse trabalho inclui uma forte atuação para a conscientização de pais e responsáveis sobre a necessidade de se vacinar as crianças contra a paralisia infantil.

Vale destacar que, no mundo, o Rotary já contribuiu com mais de US$ 2,6 bilhões e incontáveis horas de trabalho voluntariado para eliminar essa doença. Todo ano, por meio de uma parceria de financiamento com a Fundação Bill & Melinda Gates, o Rotary destina US$ 150 milhões para o programa. Se fosse um país, o Rotary seria o segundo com maior investidor do programa, atrás apenas dos Estados Unidos.

Dia Internacional do Rotary é comemorado nesta quinta