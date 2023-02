Acontece Transportadora Gabardo recebe selo 2023 contra exploração sexual de crianças em rodovias

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Os motoristas de caminhão atuam como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Foto: Divulgação Os motoristas de caminhão atuam como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A empresa de Transporte Gabardo recebeu selo 2023, do Programa Na Mão Certa, que simboliza o compromisso e esforço contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.

“Somos parte, vigiando e protegendo. O selo simboliza o ‘Círculo de Proteção’ do qual fazemos parte, reforçando o nosso compromisso assumido na atuação da construção de um futuro humano e justo para todas as crianças e adolescentes contra a exploração sexual nas Rodovias Brasileiras”, afirmou a empresa gaúcha.

Lançado em 2006 pela Childhood Brasil, o Programa Na Mão Certa congrega as empresas através da adesão ao Pacto Empresarial Contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes nas Rodovias Brasileiras. “O objetivo é enfrentar essa grave violação de direitos humanos”, informa a entidade.

A principal estratégia adotada pelas empresas é a sensibilização dos motoristas de caminhão, para que atuem como agentes de proteção dos direitos de crianças e adolescentes.

Para isso, foi implantado um processo de educação continuada, que estabelece a troca de experiências e informações sobre o enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes. Dentre os materiais à disposição do motorista, destaca-se a coleção de Guias Na Mão Certa para caminhoneiros.

Nascida em Porto Alegre

A Transportes Gabardo foi fundada na capital gaúcha, em 1989, por Sérgio Mário Gabardo. Natural de Nova Bassano, no interior do Estado, casado, agricultor e motorista de caminhão, ingressou no transporte de veículos em 1982 para atender à montadora gaúcha Miura.

Em 1993, Sérgio comprou o primeiro caminhão trator. Como motorista de caminhão, viajou direto até meados de 1998 somente na estrada. A partir de então, conciliava as viagens com a administração da empresa. Percebeu a necessidade de investir em tecnologia e inovar no transporte desses veículos.

Desde então, a Gabardo conta com uma moderna e eficiente estrutura logística de transporte, que cobre toda a América Latina, através das filiais e de representantes distribuídos estrategicamente.

