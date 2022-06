Porto Alegre Projeto para transformar Porto Alegre na Capital Mundial do Churrasco é lançado no Parque Harmonia

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

"No churrasco, se decide a vida da família, se decide a vida de uma nação", destacou o prefeito Sebastião Melo Foto: Alex Rocha/PMPA "No churrasco, se decide a vida da família, se decide a vida de uma nação", destacou o prefeito Sebastião Melo. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O projeto Porto Alegre, Capital Mundial do Churrasco – uma iniciativa da prefeitura em parceria com a iniciativa privada – foi lançado na noite de quinta-feira (02), no Parque Harmonia.

O evento, que reuniu mais de 400 pessoas, contou com renomados assadores da cidade, que prepararam cerca de 130 quilos de carnes. Também foi servido um drink alusivo ao churrasco, com nome ainda em aberto para votação, feito com cachaça, limão, bergamota e um toque de rapadura.

“O churrasco é convivência, o churrasco é família, o churrasco é tudo de bom. Eu sou um goiano de nascimento e um gaúcho de coração, até porque gaúcho é um estado de espírito. No churrasco, se decide a vida da família, se decide a vida de uma nação, e é onde se passa de mão em mão o nosso tão querido chimarrão. Então, nós somos, sim, a capital do churrasco”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A ideia do projeto nasceu no gabinete do vice-prefeito Ricardo Gomes para promover uma cultura já intrínseca no porto-alegrense e fomentar o turismo. “Não será a prefeitura quem vai conduzir essa estratégia, nós iremos acompanhar e estar junto. Quem deve comprar essa ideia é o setor produtivo. Nós temos algo que ninguém tem no mundo: o churrasco em casa. Estamos reconhecendo e levando para o mundo uma marca legítima nossa”, afirmou Gomes.

O evento foi conduzido pela patrona do Acampamento Farroupilha, Liliana Cardoso, e integra a programação dos 250 anos de Porto Alegre.

Entre as propostas do projeto, estão inserir setembro como mês do churrasco em Porto Alegre, criar a Universidade do Churrasco, o Museu do Churrasco e o Festival Internacional do Churrasco, previsto para outubro de 2022, após a realização do Acampamento Farroupilha.

