Rio Grande do Sul Projeto propõe o fim dos zoológicos no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A polêmica proposta também propõe a criação de um santuário de animais, fechado para visitação Foto: Freepik A polêmica proposta também propõe a criação de um santuário de animais, fechado para visitação. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

O deputado estadual Rodrigo Maroni (PSDB) protocolou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que propõe o fim dos zoológicos no Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, o objetivo é “não permitir mais que animais sejam tratados como presidiários”.

De acordo com a proposta, será instituído o Santuário de Animais do Estado do Rio Grande do Sul, uma reserva de preservação ambiental destinada aos bichos que não tiverem condições de retornar ao seu habitat natural.

“Local de animal é na natureza e, para aqueles não puderem ser devolvidos, proponho a criação de um santuário fechado para esses animais, sendo proibida a exposição, abertura para visitação ou exibição, seja de forma gratuita ou paga pelo público”, afirmou o deputado.

Quanto ao quadro atual de servidores estaduais que trabalham nos zoológicos gaúchos, Maroni defende que eles sejam reaproveitados na Secretaria do Meio Ambiente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul