Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

Já que população não pode ir a shows neste momento de combate à Covid-19, o projeto Quero Serenata leva as apresentações, literalmente, até a casa das pessoas. Com um palco adaptado em um caminhão, Dé & Thiago percorrerão algumas ruas de Santa Maria a partir das 18h do próximo domingo (10). Enquanto assiste à apresentação da dupla, a comunidade poderá fazer doações de alimentos e produtos de higiene, que serão destinados a entidades sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc.

O trajeto terá início na Rua Coronel Niederauer e passará pelas ruas Dr. Bozano, Venâncio Aires (área central) e Andradas, terminando na Avenida Liberdade, em frente à Praça do Mallet. Para evitar aglomerações, a organização do evento pede que os moradores fiquem em seus lares, não ultrapassando sacadas, janelas e portões. As doações serão recolhidas por voluntários devidamente protegidos que farão a higienização dos produtos antes de guardá-los. Mais informações podem ser obtidas na página.

