Acontece Senai é reconhecido para fazer controle metrológico de medidores de vazão de gás

11 de Maio de 2020

(Foto: Divulgação)

O Instituto Senai de Tecnologia em Petróleo Gás e Energia foi reconhecido pelo Inmetro como laboratório habilitado para realizar o controle metrológico legal de medidores de gás do tipo rotativo e turbina (Portaria Inmetro nº 114:1997). Atualmente, além do Inmetro, apenas três empresas são autorizadas a realizar este controle no País, o Senai-RS é o primeiro laboratório não indústria a receber o reconhecimento.

Este serviço protege o consumidor de gás, industrial ou residencial, já que todo medidor de vazão regulamentado pelo Inmetro, antes de ser produzido, comercializado ou instalado para uso, deve ser submetido ao controle metrológico legal: aprovação de modelo, verificação inicial, subsequente e pós-reparo.

A metrologia legal é essencial no desenvolvimento metrológico da indústria no Brasil, exercendo um papel de inspeção para verificação do correto funcionamento e adequado uso dos instrumentos e medidas, trazendo mais segurança para indústria e consumidor final.

