Acontece Rede de hotéis retoma atividades em Gramado

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Laghettinho, mascote da Rede Laghetto Foto: Divulgação Laghettinho, mascote da Rede Laghetto. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Composta por dez hotéis em Gramado, a Rede Laghetto Hotéis retomou oficialmente as suas atividades no município da Serra Gaúcha. A medida atende ao decreto 103/2020, que permite, com restrições, a reabertura da hotelaria, parques de turismo e museus na cidade.

Inicialmente, a reabertura ocorreu apenas no Laghetto Stilo Borges, localizado no Centro da cidade, na rua Senador Salgado Filho, 181. A retomada das atividades da rede Laghetto será feita de forma gradual, com uma série de cuidados e orientações previstas no decreto.

A Laghetto fechou temporariamente a maioria das suas operações no dia 20 de março em razão da pandemia de coronavírus.

