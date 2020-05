Brasil Morre o jornalista e ex-atleta Newton Zarani, um dos criadores do futebol de salão

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Newton Zarani tinha 93 anos Foto: Liga Nacional de Futsal/Divulgação Newton Zarani tinha 93 anos. (Foto: Liga Nacional de Futsal/Divulgação) Foto: Liga Nacional de Futsal/Divulgação

Conhecido como um dos criadores do futebol de salão – o futsal –, o jornalista e ex-atleta Newton Zarani morreu no Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (11), aos 93 anos, após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral).

Zarani estava internado no Hospital Memorial, no Méier. Além da sua história no futsal como atleta, treinador e dirigente, ele foi um dos primeiros comentaristas esportivos e trabalhou por 40 anos no Jornal dos Sports, ao lado de Nelson Rodrigues e João Saldanha.

Com a ajuda de um grupo de amigos, Zarani fundou, em 1954, a Federação de Futebol de Salão Estado do Rio de Janeiro, a mais antiga da modalidade, e tornou-se o primeiro atleta federado.

Nascido no dia 13 de janeiro de 1927 no Rio e criado na Tijuca, Zarani sempre torceu para o América-RJ. Em 1952, com 25 anos, convidou amigos para jogar futebol na sede do clube, porém não havia campo disponível, apenas quadras poliesportivas. Nascia, assim, o futsal.

Nas quadras, ele defendeu o América-RJ, seu clube do coração, e depois o Club Municipal.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil