Saúde Empresas aéreas pedem que passageiros usem máscaras nos voos

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Gol e Latam adotaram políticas em que pedem para que se use máscaras nas aeronaves. Foto: Reprodução Gol e Latam adotaram políticas em que pedem para que se use máscaras nas aeronaves. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As duas maiores empresas de aviação civil do país, Latam e Gol, adotaram a política de uso de máscaras por todos os passageiros dos voos comerciais.

A Gol anunciou que vai pedir aos passageiros que usem máscaras em todos os voos. Segundo um comunicado da companhia, ela estava distribuindo máscaras aos funcionários e disponibiliza álcool gel para os clientes.

Para evitar o contágio, a empresa eliminou o serviço de bordo e fechou a sala de espera VIP dos aeroportos.

A Latam vai obrigar os clientes a usar máscaras a bordo a partir de 11 de maio. A empresa informa que equipou seus funcionários com itens de proteção individual.

Queda no número de passageiros

As companhias aéreas enfrentam uma crise no setor por causa da pandemia. Os dados da Agência Nacional de Avião Civil mais recentes são de março deste ano. Houve uma queda de 10,9% no número de passageiros pagos entre janeiro a março de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os números devem piorar, porque em março a situação da pandemia no Brasil ainda era menos grave -a primeira morte registrada no país aconteceu no dia 17 daquele mês, em São Paulo.

O uso de máscaras de pano pela população é eficiente?

Por causa da pandemia de Covid-19, em 2020, muito se ouve falar sobre o uso de máscaras de pano pela população. De acordo com o Ministério da Saúde, essas máscaras podem funcionar como uma barreira física contra o vírus. Para que funcione adequadamente, no entanto, recomenda-se que ela seja feita com pelo menos duas camadas de pano, que pode ser algodão, tricoline, TNT ou outros tecidos.

Essas máscaras de pano são de uso individual, não devendo ser compartilhadas nem mesmo por pessoas da mesma família. Seu uso deve ser feito por cerca de duas horas, sendo necessário trocar após esse período ou quando estiver úmida. A lavagem da máscara deve ser feita com água sanitária, sendo necessário deixar a máscara de molho por cerca de 30 minutos.

Como utilizar máscaras descartáveis

As máscaras descartáveis são importantes para pessoas doentes e também para pessoas que cuidam de pessoas que estão com doenças transmissíveis por secreções respiratórias, como é o caso da Covid-19. Para utilizar essas máscaras, alguns cuidados devem ser tomados. Veja a seguir:

1-Antes de utilizar a máscara, faça a adequada higienização das mãos, lavando bem com água e sabão ou utilizando álcool 70%.

2-Verifique se a máscara está em perfeitas condições para uso, não contendo regiões rasgadas, por exemplo.

3-Verifique o lado que deve ficar voltado para fora e identifique o lado que deve ficar para cima.

4-Coloque a máscara no seu rosto e aperte a região da tira de metal ou borda mais rígida para que ela se adapte ao formato do nariz.

5-Ajuste a máscara para que ela cubra a boca e o nariz e de modo a deixar o mínimo de espaço possível entre o rosto e a máscara. A parte inferior deve cobrir a boca e o queixo.

6-Durante o uso, não toque na região da frente da máscara.

7-Para fazer a remoção, utilize as tiras laterais e evite que a máscara entre em contato com seu corpo ou outros objetos.

8-Descarte imediatamente a máscara em uma lixeira fechada após seu uso.

9-Após retirar a máscara, faça a higienização das mãos.

10-12Nunca faça a reutilização de máscaras descartáveis.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Saúde