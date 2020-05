Mundo Organização Mundial da Saúde diz que está preocupada com a “séria cegueira” de alguns países

Por Redação O Sul | 11 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







OMS classificou como um erro grave a crença de que “o vírus vai passar sozinho” Foto: Reprodução OMS classificou como um erro grave a crença de que “o vírus vai passar sozinho”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A OMS (Organização Mundial da Saúde) está preocupada com a “séria cegueira” de governos que permitem aglomerações de pessoas e não adotam medidas para conter a pandemia de coronavírus, afirmou nesta segunda-feira (11) o diretor-executivo da OMS (Organização Mundial da Saúde), Michael Ryan, sem citar nominalmente nenhum país.

Ryan classificou como um erro grave a crença de que a maioria das pessoas infectadas pela Covid-19 não apresenta sintomas e que “o vírus vai passar sozinho”. “A ideia de que podemos deixar mais gente ter contato com a doença é um cálculo muito perigoso. Os países não podem fazer essa matemática, precisam fazer tudo para proteger a saúde e a economia ao mesmo tempo”, afirmou.

Segundo Maria van Kerkhove, líder técnica da entidade, já há mais de 90 estudos para medir a presença de anticorpos, e os resultados indicam que a imensa maioria da população ainda não teve contato com o vírus. Em geral, a porcentagem de infectados que desenvolveram defesas varia de 1% a 10%, dependendo da metodologia do estudo e do tipo de teste feito.

“Alguns mostram uma presença um pouco maior, de 14% ou 15%, mas ainda não conseguimos avaliar criticamente todas as pesquisas”, disse a líder técnica da OMS.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo