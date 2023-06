Porto Alegre Projeto Rolê da Vacina imuniza estudantes de seis escolas nesta sexta em Porto Alegre

29 de junho de 2023

Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação

O projeto Rolê da Vacina, da prefeitura de Porto Alegre segue imunizando o público infantojuvenil nas escolas da capital gaúcha.

Nesta sexta-feira (30), a imunização acontecerá em seis instituições de ensino. Menores de 12 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis para aplicação.

A vacinação ocorre nas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental Professora Thereza Noronha Carvalho (US Viçosa), Gen. Iba Ilha Moreira (US Jardim Carvalho) e Loureiro da Silva (US Vila Cruzeiro); Escolas Municipal de Ensino Fundamental Anita Garibaldi (US Primeiro de Maio) e Escolas de Educação Infantil Universo Mágico (US Vila Jardim) e Yellow Kids (US Vila Jardim). Em parênteses, as unidades de saúde cujas equipes serão as responsáveis pela aplicação das doses.

Segundo dados da prefeitura, mais de 11 mil estudantes já foram vacinados contra gripe e Covid-19 dentro do Rolê da Vacina, campanha itinerante realizada por meio das secretarias municipais de Saúde e Educação, que teve início no dia 1º de junho.

