Rio Grande do Sul Projeto social feminino reforma casa de mulher em situação de vulnerabilidade

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2022

Mutirão solidário será iniciado nos próximos dias em Novo Hamburgo. (Foto: Divulgação)

Em aula inaugural às 11h30min deste sábado (11), a ONG Mulher em Construção promove no auditório do prédio Multicolor da Universidade Feevale em Novo Hamburgo (Vale do Sinos) um encontro com 20 integrantes do projeto “Divas na Construção Civil”. O objetivo é apresentar os detalhes de uma casa de alvenaria que o grupo erguerá para uma colega em situação de vulnerabilidade social e econômica.

O trabalho prático tem início previsto para os próximos dias, na mesma cidade. As participantes vão colocar a mão na massa para dar uma residência a uma mulher engajada à iniciativa e que vivia em um imóvel cuja parte de madeira foi condenada por não oferecer condições de habitabilidade.

Já o banheiro e a cozinha, ambos em alvenaria, serão reformados e adaptados à nova estrutura. “As duas peças têm pé direito baixo e não têm revestimento cerâmico nas paredes”, explicam.

É a primeira vez que o projeto “Divas na Construção Civil” ergue e reforma um imóvel de alvenaria, desde o alicerce ao acabamento e com todo telhado novo. Em ocasiões anteriores, sempre em mutirão, as trabalhadoras fizeram restauração nas casas das companheiras de ofício.

Agora orientadas por equipe da entidade, elas recebem reforço na aprendizagem desde a planta da obra. “A turma vai executar todas as etapas da construção, orgulhando-se por ajudar uma parceira tão necessitada”, ressalta a engenheira civil Ana Machado, instrutora e presidente da cooperativa Gurias na Obra. Ela acrescenta:

“Faremos uma nova estrutura inteiramente em alvenaria e vamos elevar todo o pé direito. A partir do novo layout, criaremos condições de ventilação para a casa e conforto térmico”.

Recolocação no mercado

Sob patrocínio das Lojas Taqi, o projeto capacita, qualifica, atualiza e ampara mulheres afastadas do mercado de trabalho. Muitas já se encontram em situação de extrema pobreza, agravada pela pandemia de coronavírus.

Com esse complemento profissional e ganhando confiança em sua capacidade de trabalho, elas aumentam suas chances de conseguir novamente um emprego e melhorar a condição socioeconômica.

“Preparar mulheres para atender ao mercado da construção civil é uma necessidade urgente”, resume Bia Kern, fundadora e presidente da ONG. “Quanto mais prática elas tiverem, mais trabalho terão, ainda mais de forma cooperativada. Uma ajuda a outra e assim, com autonomia econômica, conseguem se livrar da submissão, da violência doméstica e da pobreza.”

(Marcello Campos)

