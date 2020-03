Educação Projeto torna alunos da rede pública parceiros na posse responsável de animais domésticos

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Projeto de Rodrigo Lorenzoni estimula respeito aos animais. Foto: André Lisbôa/Divulgação.AGência ALRS

A Assembléia Legislativa poderá votar nesta terça-feira dia 3, o projeto do deputado Rodrigo Lorenzoni (DEM), que institui o Programa de Educação para a Posse Responsável de animais domésticos nas escolas da rede pública estadual de ensino. O deputado, que no momento encontra-se na suplência, justifica que a proposta fará com que alunos da rede publica “tenham sua sensibilidade despertada em relação ao sofrimento causado pelo abandono e sobre a importância da posse responsável”. Isso permitirá,segundo ele, “que a criança e o adolescente tornem-se agentes transformadores e multiplicadores da noção de respeito pelos animais em suas famílias e comunidades”. Hoje, há uma estimativa de que existam 500 mil cães e gatos errantes, apenas em Porto Alegre e na Região Metropolitana do Estado do Rio Grande do Sul.

