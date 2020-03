Rio Grande do Sul Na abertura da Expodireto Cotrijal, o governador Eduardo Leite faz balanço das ações desenvolvidas com foco no aumento da competitividade

Por Redação O Sul | 2 de março de 2020

Leite destacou, na abertura do evento, a agenda de geração de empregos, riqueza e desenvolvimento econômico Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Leite destacou, na abertura do evento, a agenda de geração de empregos, riqueza e desenvolvimento econômico. (Foto: Felipe Dalla Valle /Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

Em clima de otimismo, foi dada a largada da 21ª Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras de agronegócio da América Latina. A cerimônia de abertura do evento ocorreu nesta segunda-feira (02), no Parque da Expodireto, em Não-Me-Toque, no Norte do Estado, e contou com a presença do governador Eduardo Leite, da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, de lideranças políticas e representantes de entidades ligadas ao setor agropecuário.

Durante o discurso, Leite fez um balanço das ações desenvolvidas pelo governo com foco no aumento da competitividade. O chefe do Executivo gaúcho citou a Reforma RS, as concessões de estradas em andamento por meio de parceria com o BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social), o novo Código Ambiental e o já anunciado TLO (Terminal Logístico do Arroz), que irá aumentar a capacidade de armazenamento do cereal no Porto do Rio Grande.

“O tema da competitividade é a diretriz do nosso governo, é o que nos guia. Depois de o Brasil enfrentar a pior recessão de sua história, recessão que gerou 13 milhões de desempregados no País, não há outra agenda que não a de geração de empregos, riqueza e desenvolvimento econômico”, afirmou Leite.

O governador destacou ainda o empenho do Executivo na recuperação da ERS-142, inaugurada no domingo (1º). O trecho entre Carazinho e Não-Me-Toque é a principal via de acesso à Expodireto e estava entre as obras de pavimentação prioritárias do governo gaúcho. A rodovia, considerada essencial para o escoamento da produção agrícola da região, contou com investimento total de R$ 20 milhões, custeados com recursos do Banco Mundial e do Tesouro do Estado.

“Quando se trata dos recursos do Estado, temos de ter clareza da prioridade nos investimentos. Nós conseguimos aportar no ano passado R$ 170 milhões para as estradas. Este ano, serão R$ 220 milhões, dentro de um plano de investimentos que traçamos para as obras de rodovias, que priorizou, entre elas, a recuperação da ERS-142”, explicou o governador.

O presidente da Expodireto Cotrijal, Nei César Mânica, agradeceu o empenho do governador, que havia anunciado a obra havia um ano, na Expodireto 2019. De acordo com a Mânica, a rodovia é fundamental para o desenvolvimento da região e da feira. “É disso que precisamos, governador. Iniciar e logo entregar uma obra. Salvar vidas, melhor a logística. Temos muito a agradecê-lo por essa conquista”, disse.

Durante a abertura, a ministra Tereza Cristina defendeu a força da agricultura brasileira e afirmou que um dos principais focos da pasta é a conquista de novos mercados pelo mundo. “O Brasil precisa ser mais ousado. Temos terra, temos água, temos produtores especializados. Temos tecnologia para mandar nossos produtos para o mundo todo”, sentenciou.

O grande destaque da 21ª Expodireto Cotrijal é a Arena Agrodigital, que promete revelar muita inovação durante os cinco dias de feira. Criada para reunir 22 grandes empresas e 15 startups do agronegócio mundial, a arena é um espaço de 1,6 mil metros quadrados que servirá para demonstrar as tecnologias digitais que estão transformando a vida dos produtores rurais.

“A arena vai ser um marco e um divisor de águas. Será o xodó da Expodireto”, disse Mânica. “Queremos transformá-la num labirinto de tecnologia e inovação”, acrescentou.

A busca por soluções que tragam ganhos de produtividade e, consequentemente, de renda, é uma das prioridades dos produtores rurais de grande, médio e pequeno portes. Por isso, aproximar máquinas de alta tecnologia e produtos de ponta dos potenciais compradores é outra característica importante da feira, que este ano conta com mais de 500 expositores. Na Expodireto, a presença de instituições financeiras facilita o acesso a linhas de crédito de órgãos oficiais ou empresas privadas.

A troca de experiências e de conhecimento também marca essa edição da feira. Boa parte da programação é composta por mesas de discussão, ciclos de palestras e fóruns sobre as cadeias produtivas da soja, milho, leite e trigo. Também serão discutidos temas como agricultura 4.0, preservação do meio ambiente e integração de lavouras e pecuária.

Após a cerimônia de abertura, o governador e demais autoridades participaram da homenagem ao ex-ministro da agricultura, o engenheiro agrônomo Alysson Paulinelli, que teve o nome gravado em uma placa na calçada da fama da Expodireto.

Também participaram do evento o vice-governador, Ranolfo Vieira Júnior, o secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho, o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, senadores e deputados estatuais e federais. A Expodireto Cotrijal vai até sexta-feira (06), e a expectativa da organização do evento é receber cerca de 250 mil pessoas de mais de 70 países.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Deixe seu comentário