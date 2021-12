Porto Alegre Projetos licenciados pela prefeitura de Porto Alegre batem recorde neste ano e ultrapassam R$ 16 bilhões

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2021

O número de projetos aprovados saltou de 862 em 2020 para 1.872 em 2021 Foto: PMPA/Divulgação O número de projetos aprovados saltou de 862 em 2020 para 1.872 em 2021. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre divulgou nesta quarta-feira (29) o balanço dos Licenciamentos Urbanísticos, responsáveis por mais de 250 serviços relacionados a projetos de obras de construção e reformas, em 2021.

O valor total de investimentos injetados na economia da Capital foi de R$ 16 bilhões. Esse é o melhor resultado desde 2016, quando os índices começaram a ser medidos. O montante é 16 % superior ao registrado em 2020.

O levantamento mostrou que a retomada econômica foi gradativa ao longo do ano. Em relação aos projetos prioritários, com foco na retomada imediata da economia, o balanço também é positivo. Em 2021, 48 projetos foram aprovados, resultando em um investimento de R$ 1,841 bilhão e gerando 13,36 mil empregos diretos e 42,7 mil indiretos.

“O aumento do licenciamento urbanístico em Porto Alegre se deve a vários fatores, em especial, à melhoria nos processos internos do Escritório de Licenciamento, a ampliação do Licenciamento Expresso, a automatização do Habite-se, entre outros”, explicou o secretário Germano Bremm.

Conforme a prefeitura, outro avanço significativo foi a automatização da Carta da Habitação, cuja autorização sai em até 24 horas. Em 2021, foram analisados 1.167 pedidos de Habite-se.

