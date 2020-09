Rio Grande do Sul Projetos para ampliar a segurança nas rodovias ERS-118 e Rota do Sol estão na agenda gaúcha de licitações desta quinta

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Também está na pauta a concessão de rodoviárias em Igrejinha, Santa Bárbara do Sul e Miraguaí. (Foto: Divulgação Daer)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A fim de ampliar a segurança viária em duas rodovias estaduais, nesta quinta-feira (1º) a Celic (Subsecretaria Central de Licitações) do governo do Rio Grande do Sul recebe propostas para contratação de projetos de engenharia referentes a intervenções necessárias na Rota do Sol (RSC-453 e ERS-486) e ERS-118. Também está na agenda a concessão de rodoviárias em Igrejinha, Santa Bárbara do Sul e Miraguaí.

Conforme o termo de referência elaborado pela equipe técnica do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), as obras devem contemplar um trajeto de quase 54 quilômetros de extensão na Rota do Sol. O foco é a segurança de condutores e demais usuários que circulam na estrada.

O projeto terá que incluir a implantação de interseções, retornos operacionais, refúgios nos pontos de parada de ônibus e demais dispositivos. Ainda nesse trecho, o Daer indica a necessidade de o projeto prever sinalização especial junto a cursos d’água, implantação de sinalização de preservação ambiental, além de sinalização ostensiva de advertência para redução da velocidade nos segmentos de preservação ambiental.

Já o edital para tomada de preços para elaboração do projeto da ERS-118 menciona adequações em uma extensão de 22 quilômetros, entre o bairro Lami, na Zona Sul de Porto Alegre, e o Hospital Itapuã. A empresa vencedora do certame deverá apresentar medidas que ampliem a segurança viária em 11 acessos e entroncamentos, além de prever a implantação de 32 recuos para paradas de ônibus.

Conforme consta no termo de referência proposto pelo Daer, o projeto deverá priorizar a segurança viária para condutores, pedestres e ciclistas.

Rodoviárias

Outro destaque na Agenda Celic desta quinta-feira são as concorrências para concessão de estações rodoviárias localizadas nas cidades gaúchas de Igrejinha, Santa Bárbara do Sul e Miraguaí. As propostas também levam a assinatura do Daer e podem ser conferidas em link específico no site oficial do governo do Rio Grande do Sul – www.estado.rs.gov.br.

Ao todo, estão previstas 25 licitações até o final desta semana. O pacote inclui diversos processos no âmbito de outros órgãos estaduais e que incluem registro de preços de produtos de alimentação, bem como a contratação de serviços de limpeza e manutenção.

De acordo com o Palácio Piratini, a publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e para ampliar o nível de transparência sobre as compras e alienações do Estado. Para mais informações sobre cada processo, basta acessar o site www.celic.rs.gov.br e informar o número do edital ou processo.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul