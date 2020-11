Rio Grande do Sul Promotores fiscalizam o primeiro turno das eleições no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Promotores visitaram seções de votação Foto: MP/Divulgação Promotores visitaram seções de votação. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

Com o objetivo de fiscalizar possíveis irregularidades no primeiro turno das eleições municipais, 164 promotores de Justiça eleitorais atuaram neste domingo (15) em todo o Rio Grande do Sul.

O coordenador do Gabinete de Assessoramento Eleitoral, promotor de Justiça Rodrigo Zilio, e o assessor Jônio Braz Pereira estiveram no plantão para crimes eleitorais do Foro Central de Porto Alegre, onde atuam quatro promotores designados.

Depois, Zilio visitou as seções de votação instaladas no Palácio do Ministério Público, encontrando-se com o procurador-geral de Justiça do RS, Fabiano Dallazen.

Ao longo do dia de votação, na Capital e no interior do Estado, foram registradas ocorrências de propaganda irregular, especialmente boca de urna, compra de votos, transporte de eleitores, entre outros ilícitos eleitorais.

