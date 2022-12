Mundo Promotoria de Nova York anuncia abertura de investigação contra brasileiro que se elegeu deputado mentindo

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Ainda que a Constituição americana torne muito difícil impedir a posse, falsificar finanças de campanha é um crime federal Foto: Reprodução Ainda que a Constituição americana torne muito difícil impedir a posse e mesmo expulsar congressistas, falsificar finanças de campanha é um crime federal. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A promotoria do estado de Nova York anunciou nesta quarta-feira (28) que iniciou investigação contra o George Santos, filho de brasileiros eleito deputado nos Estados Unidos. Ele confessou ter mentido para os eleitores sobre sua formação educacional e seu histórico profissional durante a campanha na eleição legislativa de novembro.

A vitória de Santos, filho de imigrantes brasileiros, ajudou o Partido Republicano a garantir uma estreita maioria na Câmara ao ganhar uma cadeira por um distrito de Nova York nas eleições de meio de mandato de novembro.

Admissão

Em entrevista ao jornal americano New York Post, George reconheceu não ter contato a verdade durante a campanha, apesar de considerar que isso não o impediria de exercer bem a função. Ele admitiu, por exemplo, que não se formou na Baruch College, de onde dizia ter um diploma – diretores da faculdade não encontraram registros de alguém com seu nome ou sua data de nascimento que tivesse encerrado lá os estudos em 2010.

Ele também contou que nunca se graduou em nenhuma instituição de ensino superior. E tampouco trabalhou no Citigroup e no Goldman Sachs, empresas que colocou como experiências profissionais.

George, porém, afirmou que ganhou dinheiro por meio de “introdução de capital” e “fechamento de negócios” para “indivíduos de alto patrimônio líquido”. O escritório do procurador dos EUA no Distrito Leste de Nova York se recusou a comentar.

Honesto e responsável

“As numerosas invenções e inconsistências associadas ao congressista eleito George Santos são impressionantes. Os residentes do condado de Nassau e de outras partes do terceiro distrito devem ter um representante honesto e responsável no Congresso”, afirmou a procuradora Anne T. Donnelly em um comunicado publicado pela NBC News.

Santos conquistou uma vaga de deputado pelo distrito de Nova York em novembro, após derrotar o democrata Robert Zimmerman. Filho de mãe fluminense e pai mineiro, ele é o primeiro parlamentar abertamente gay eleito pelo Partido Republicano.

A biografia profissional de Santos foi questionada no início deste mês, após uma reportagem do The New York Times revelar que ele incluiu informações falsas sobre as formações acadêmica e profissional na campanha.

Crime federal

Ainda que a Constituição americana torne muito difícil impedir a posse e mesmo expulsar congressistas, falsificar finanças de campanha é um crime federal. Vários democratas exigiram que o líder republicano da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, convoque uma votação para expulsar Santos se ele não renunciar

