Mundo Despreparo de autoridades ampliou número de mortes na nevasca em Nova York

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Especialistas apontam para uma combinação de fatores para a letalidade da tempestade de neve, a pior em 45 anos Foto: Divulgação Especialistas apontam para uma combinação de fatores para a letalidade da tempestade de neve, a pior em 45 anos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Buffalo, a segunda maior do Estado de Nova York, esteve no epicentro da tempestade de neve que arrasou o nordeste dos EUA no feriado de Natal. O local responde por metade das 62 mortes relacionadas à tempestade nos últimos dias.

Especialistas apontam para uma combinação de fatores para a letalidade da tempestade de neve, a pior em 45 anos. São eles a proporção gigantesca da nevasca, a falta de agilidade do poder público, a má gestão de recursos e equipes de emergência e a dificuldade em convencer os moradores do risco.

Ciclonebomba

Provocada por um ciclonebomba que veio do Ártico, a tempestade levou ao acúmulo de 1,2 metro de neve nas ruas de Buffalo, o suficiente para impedir a locomoção de veículos. O frio foi intenso. Na sexta-feira, a temperatura mais alta foi de -10º C. Os ventos atingiram 114 km/h.

Para complicar este cenário, a tempestade foi muito longa. Foram 37 horas de neve ininterrupta, o que deixou milhares de pessoas isoladas. A maioria da população, que ficou em casa, conseguiu se abrigar da tormenta. Mas quem saiu à rua enfrentou riscos, às vezes fatais.

Resposta

O Condado de Erie, responsável pela resposta a eventos climáticos extremos em Buffalo, esperou até às 9 da manhã de sexta-feira para proibir a circulação de carros. Motoristas tiveram apenas 41 minutos para se preparar. Na prática, isso significou que muita gente estava na rua quando o pior da nevasca chegou à cidade.

Por 14 horas, a técnica de serviços de emergência Felicia Williams ficou sentada dentro de sua ambulância coberta de neve sem comida ou água, ouvindo impotente seus despachantes atenderem ligações sobre pessoas congelando, mães e bebês presos em carros, tanques de oxigênio acabando e outros socorristas presos, tentando chegar até eles.

Diante dela, quatro carros estavam tortos em montes de neve, bloqueando a estrada. E, quando a jovem de 26 anos começou a temer que até ela pudesse morrer, Williams ficou furiosa por Buffalo não ter agido antes para impedir que as pessoas saíssem para as estradas na pior tempestade desde 1977. “Acho que uma proibição de viagens deveria ter sido implementada muito antes”, disse.

Recursos

Autoridades locais reconheceram que subestimaram o impacto da tempestade. Na terça-feira, o xerife do Condado de Erie, John Garcia, disse que, quando soube que haveria uma tempestade, pensou que se tratava de algo comum. Como a tempestade atingiu em cheio a maior cidade da região, o serviço de infraestrutura que atende o condado ficou prejudicado. A polícia e as ambulâncias não conseguiram chegar a dois terços das áreas mais atingidas.

Outro problema foi que, com a proximidade do Natal, muitas agências governamentais contavam com equipes reduzidas para o feriado. Mas, segundo os socorristas de Buffalo, mesmo com uma frota de ambulâncias e equipes completas, eles não seriam páreo para a neve pesada e os ventos ferozes que paralisaram as estradas e causaram quedas de energia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo