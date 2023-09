Rio Grande do Sul Promulgado decreto de calamidade pública no Rio Grande do Sul até final de 2024

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

No total, 107 municípios foram afetados, segundo a Defesa Civil gaúcha. Foto: Divulgação/Defesa Civil No total, 107 municípios foram afetados, segundo a Defesa Civil gaúcha. (Foto: Divulgação/Defesa Civil) Foto: Divulgação/Defesa Civil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco promulgou, nesta quarta-feira (27) o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul até o final de 2024. A calamidade se dá em razão das enchentes causadas por ciclone extratropical. No total, 107 municípios foram afetados, segundo a Defesa Civil gaúcha.

“A promulgação do projeto de decreto legislativo apresentado pela presidência do Senado Federal, tendo como relator o senador Paulo Paim [PT-RS], é a expressão da preocupação do Congresso Nacional com a situação do Rio Grande do Sul. Manifesto, uma vez mais, nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul”, disse Pacheco ao informar a promulgação.

O projeto, apresentado por ele, isenta o Estado e as cidades atingidas de restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101, de 2000). A intenção é direcionar mais recursos para os locais afetados, com a concessão de benefícios fiscais e regras orçamentárias mais flexíveis. De acordo com o texto, esses entes federados terão regras fiscais flexibilizadas até 31 de dezembro do ano que vem para ajudar a enfrentar a situação.

Durante a vigência do estado de calamidade, ficam suspensas nas localidades cobertas pelo decreto regras como os limites e as condições para operações de crédito e recebimento de transferências voluntárias; cumprimento da aplicação de recursos vinculados a determinada finalidade, desde que os recursos sejam destinados ao combate à calamidade pública; e deduções para renúncia de receita e geração de despesa, desde que o incentivo, benefício ou aumento da despesa seja destinado ao combate à calamidade pública.

As chuvas intensas que causaram enchentes e deixaram estragos no Vale do Taquari provocaram 50 mortes.

Óbitos: 50

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 2

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 13

Santa Tereza: 1

São Valentim do Sul: 1

Desaparecidos: 8

De acordo com a lista divulgada pela Polícia Civil.

Arroio do Meio: 1

Encantado: 1

Lajeado: 2

Muçum: 3

Roca Sales: 1

Pessoas resgatadas: 3.130

Municípios afetados: 107

Desabrigados registrados: 5.216

Conforme registros efetuados pelos municípios no sistema S2iD.

Desabrigados no momento: 490

Segundo monitoramento da Secretaria de Assistência Social.

Desalojados: 22.283

Afetados: 402.297

Feridos: 943

