Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul apresenta 16 trechos de rodovias com bloqueios parciais ou totais

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2023

As enchentes ocasionadas pelas fortes chuvas têm causado alterações no trânsito. Foto: Divulgação/Daer As enchentes ocasionadas pelas fortes chuvas têm causado alterações no trânsito. (Foto: Divulgação/Daer) Foto: Divulgação/Daer

As fortes chuvas que afetam o Estado têm provocado danos e alterações no tráfego em rodovias gaúchas. Nesta quarta-feira (27), de acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) até as 20h, e da Polícia Rodoviária Federal, até às 17h, há 16 trechos com bloqueios totais ou parciais.

As estradas que não são citadas como bloqueadas, parcial ou totalmente, podem ser consideradas livres para o tráfego.

Estradas Estaduais – atualizada às 20h42

Bloqueios totais:

ERS-431

A ponte sobre o rio Taquari, em Bento Gonçalves, no limite com São Valentim do Sul, cedeu e a pista está alagada. Por isso, há bloqueio total do tráfego no km 22. A pista da direita cedeu na altura do km 20, por isso, nesse trecho, o trânsito está em meia pista.

ERS-448

Entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, após transbordamento do rio das Antas, a ponte que fica no km 37 da rodovia cedeu. Por esse motivo, há bloqueio total do tráfego no trecho. O deslocamento entre os dois municípios pode ser feito pela ERS-122, entrando em Antônio Prado e utilizando, em seguida, a ERS-437.

ERS-130

Bloqueio total em Cruzeiro do Sul (km 40). Rodovia bloqueada devido à queda de cabeceira da ponte.

VRS-851

Em Serafina Corrêa (km 9), há bloqueio total na ponte do rio Carreiro. A ponte que se encontrava submersa está danificada.

RSC-473

No km 113, em Dom Pedrito, há bloqueio total, por conta da presença de lama na pista.

Bloqueios parciais

ERS-130

Há bloqueio parcial no km 37, em Venâncio Aires.

ERS-431

No km 26, em São Valentim do Sul, houve deslizamento de parte da pista. O fluxo está em meia pista.

Estradas Federais – Atualizada às 17h

BR 386

Em Estrela, no km 350. Defeito na via. Interdição parcial: Crescente (sentido Lajeado x Montenegro) uma faixa interditada e uma livre, local de pista dupla; Interdição só à noite, tráfego liberado durante o dia.

BR 116

São Marcos, no km 96. Fenômenos da natureza. Bloqueio total em ambos os sentidos;

BR 116

Km 181 em Nova Petrópolis. Fenômenos da natureza. Bloqueio parcial com semáforo controlando o trânsito com pare e siga;

BR 116

Tapes no km 370,4. Fenômenos da natureza. Interdição parcial: decrescente com uma faixa interditada e outra livre, local de pista dupla.

BR 290

Em São Sepé, no km 353. Fenômenos da natureza. Interdição para veículos pesados na Ponte do Bossoroca;

BR 290

Caçapava do Sul, no km 311.8. Fenômenos da natureza. Interdição parcial. Pista simples com pare e siga;

BR 153

Cachoeira do Sul, no km 412. Obras na rodovia, Interdição parcial. Crescente para veículos acima de 18 toneladas; (sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul); Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí;

BR 153

Cachoeira do Sul, nokm 410, sentido a Caçapava do Sul, fenômenos da natureza, Interdição parcial no sentido crescente com pare e siga;

BR 293

Hulha Negra no km 151, a 1 km do Rio Jaguarão. Interdição por problemas no pavimento. Interdição total. A obstrução é necessária para a realização de obras e escavação da pista pelo DNIT, em razão do pavimento ter cedido. Não há previsão de liberação do trânsito no local para os próximos dias.

Rotas alternativas para a BR 293 em Hulha Negra:

Para quem se desloca de Pelotas para Bagé e Santana do Livramento, a orientação é utilizar a BR 392, por Canguçu/Santana da Boa Vista, acessando a BR 153 em Caçapava do Sul.

Para quem se desloca de Bagé sentido Pelotas, deve-se acessar a BR 153 em Bagé e seguir até Caçapava do Sul para acessar a BR 392 sentido Pelotas.

2023-09-27