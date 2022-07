Economia Pronampe: pequenas empresas podem pedir crédito a bancos a partir desta segunda-feira

23 de julho de 2022

O Pronampe disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A partir desta segunda-feira (25), os donos de pequenos negócios interessados em contratar empréstimos pelo Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) já podem procurar as instituições financeiras.

De acordo com a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, o prazo para contratação da operação de crédito segue até 31 de dezembro de 2024.

O programa, criado em maio de 2020 para ajudar empresários durante a pandemia de coronavírus, se tornou permanente em junho de 2021. Recentemente, ele foi adaptado e, entre as principais mudanças, incluiu MEIs (microempreendedores individuais) e empresas de médio porte.

No final de maio, o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei para alterar algumas regras do programa. No dia 30 de junho, a Receita Federal publicou uma portaria que determina a necessidade do compartilhamento de informações sobre o faturamento dos pequenos negócios. Somente após esse procedimento, os empresários estão aptos a negociar o empréstimo com a instituição financeira de sua preferência.

O Pronampe disponibiliza empréstimos para pequenas empresas com juros mais baixos e prazo maior para começar a pagar.

