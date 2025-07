Política Propaganda do partido de Bolsonaro na TV vai ignorar o tarifaço

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A aposta é que no médio prazo o eleitorado vai cobrar de Lula as soluções para as tarifas de Trump. Foto: Reprodução

Pelo menos até agora, o PL, partido de Bolsonaro, não vai mexer nas inserções de TV a que tem direito nos Estados (e nas redes sociais) e que serão exibidas em agosto. O tarifaço não será assunto.

A aposta é que no médio prazo, passado o primeiro impacto, o eleitorado vai cobrar de Lula as soluções para a encrenca armada por Donald Trump.

Nas inserções do mês que vem, o PL voltará ao ataque com uma bateria de comerciais em que baterá sobretudo na alta dos preços dos alimentos. E repetirá o bordão “com Lula tá tudo caro, que saudade do Bolsonaro”.

Oposição

Integrantes da oposição no Congresso Nacional avaliam que a imposição de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro deve prejudicar as negociações do tarifaço anunciado pelos Estados Unidos.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta sexta-feira (18), entre outras determinações, impor o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-chefe do Executivo. Para aliados de Bolsonaro, a decisão foi um “recado” ao presidente norte-americano Donald Trump.

“Desse jeito fica difícil reverter as sanções do Trump ao povo brasileiro, que não tem culpa de nada, mas que está sendo automaticamente penalizado pelos desvios econômicos do governo Lula que não tem gestão nenhuma, responsabilidade nenhuma. E, de outro lado, vinda pela ditadura do Supremo Tribunal Federal”, disse a líder da minoria, deputada Caroline De Toni (PL-SC) em vídeo divulgado.

Na visão da deputada, a decisão de Moraes é política. “Está claro que se trata de um recado a ser enviado ao presidente Donald Trump, numa tentativa de criminalizar, amordaçar e amedrontar a direita”, afirmou em nota.

Para o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), a decisão do STF prejudica a imagem do Brasil. “A operação ocorre no momento em que o Brasil já enfrenta uma crise diplomática e comercial com os Estados Unidos da América, agravando ainda mais a deterioração da imagem internacional do país”, declarou em vídeo.

Donald Trump divulgou, na noite de quinta-feira (17), carta em que afirmou que Bolsonaro é alvo de “ataques” de um “sistema injusto”. Ele também pediu a suspensão do julgamento que mira Bolsonaro e outros réus sobre um suposto plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022.

“Tenho manifestado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária”, disse Trump. Na semana passada, o presidente norte-americano anunciou um tarifaço de 50% a produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

As medidas cautelares definidas nesta sexta-feira contra Bolsonaro foram determinadas no âmbito do inquérito que investiga a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

De acordo com investigações da Polícia Federal, Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro (PL-SP),teriam atuado, ao longo dos últimos meses, junto a autoridades governamentais norte-americanas, com o intuito de obter a imposição de sanções contra agentes públicos do Estado brasileiro.

Bolsonaro

Em sua primeira fala pública após a decisão de Moraes, Bolsonaro negou ter planos de deixar o Brasil. “Nunca pensei em sair do Brasil. Nunca pensei em ir para embaixada”, disse. Ele também afirmou se sentir “humilhado”.

A defesa do ex-presidente afirmou, em nota, que recebeu com “surpresa e indignação” a imposição das medidas cautelares ao ex-presidente.

“A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”, afirmaram os advogados de Bolsonaro.

(Com informações do blog do Lauro Jardim, no jornal O Globo, e do portal de notícias CNN Brasil)

