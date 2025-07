Brasil Bolsonaro alvo da Polícia Federal: veja como funciona a tornozeleira eletrônica

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

A tornozeleira é um pouco mais grossa que um celular e discreta quando coberta pela calça. Foto: Secretaria de Justiça do Paraná/Divulgação A tornozeleira é um pouco mais grossa que um celular e discreta quando coberta pela calça. (Foto: Secretaria de Justiça do Paraná/Divulgação) Foto: Secretaria de Justiça do Paraná/Divulgação

O ex-presidente Jair Bolsonaro, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF), passa a usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair durante a noite. Ele também não pode usar redes sociais, se aproximar de embaixadas e conversar com outros réus e investigados pela Corte.

Bolsonaro foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta sexta-feira (18). A decisão do ministro Alexandre de Moraes afirma que o ex-presidente confessou de forma “consciente e voluntária” uma tentativa de extorsão contra a Justiça brasileira e que agiu com o filho Eduardo para “interferir no curso de processos judiciais”.

Com cerca de 128 gramas, a tornozeleira é um pouco mais grossa que um celular e discreta quando coberta pela calça.

Apesar do tamanho, ela é equipada com GPS e modem para transmissão de dados via sinal de celular. As informações são enviadas em tempo real para uma central de monitoramento, que pode operar de qualquer lugar do país.

As centrais monitoram que monitoram presos funcionam em São Paulo e outros cinco Estados: Paraná, Minas Gerias, Mato Grosso do Sul, e Rio Grande do Sul.

O sistema possui mecanismos contra tentativas de burlar o monitoramento. A cinta da tornozeleira é resistente e abriga uma fibra ótica que emite sinal contínuo. Se for cortada, um alarme é disparado.

Além disso, os sensores seguem funcionando mesmo em áreas sem sinal. Podem usar tornozeleira os criminosos que estão em prisão domiciliar e não podem sair de casa. Outros, como agressores, são proibidos de se aproximar das vítimas. Há ainda os que trabalham durante o dia, mas precisam cumprir horários rígidos para retornar à residência. Qualquer violação das regras gera um alerta automático.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) considerou que a “concreta possibilidade de fuga” de Bolsonaro foi um fator determinante para a adoção das medidas cautelares.

Após a instalação da tornozeleira, Bolsonaro se disse humilhado: “Nunca pensei em sair do Brasil ou ir para embaixada”.

A defesa do ex-presidente afirmou que recebeu a decisão com “surpresa e indignação” a imposição de medidas cautelares classificadas como “severas”.

As buscas ocorreram no âmbito de uma investigação aberta no STF na última sexta-feira (11), dois dias depois do anúncio do tarifaço de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

O presidente americano, Donald Trump, justificou a medida com argumentos políticos, como o julgamento enfrentado por Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. Na noite desta quinta-feira (17), ele publicou nova carta criticando a Justiça brasileira.

Segundo Moraes, Bolsonaro condicionou publicamente o fim das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos à sua própria anistia, em declaração feita durante entrevista coletiva nesta quinta.

A PF apreendeu um pen-drive escondido em um banheiro da casa de Bolsonaro, segundo agentes informaram ao STF. O material foi levado para o laboratório da PF e será periciado pela polícia científica.

Também foram encontrados aproximadamente US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa do ex-presidente. Ter dinheiro em casa não é ilegal, mas é preciso declarar à Receita Federal valores acima de US$ 10 mil se a pessoa entrar ou sair do país com essa quantia.

Os mandados foram cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados dele no Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro.

A Polícia Federal comunicou ao Supremo que apreendeu a cópia da petição inicial da ação que a plataforma de vídeos Rumble move contra Alexandre de Moraes.

As empresas acusam Moraes de censura e pedem que ordens do juiz brasileiro para derrubada de contas de usuários do Rumble não tenham efeito legal nos EUA.

(Com informações do portal de notícias g1)

