Política Propaganda eleitoral no rádio e na televisão termina nesta sexta

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Cinco municípios gaúchos têm segundo turno Foto: Agência Brasil

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão dos candidatos que disputam o segundo turno das eleições municipais termina nesta sexta-feira (27). A data também é o último dia para a realização de debates nos meios de comunicação.

Ao todo, 57 municípios brasileiros com mais de 200 mil eleitores têm segundo turno. A votação ocorrerá neste domingo (29). No Rio Grande do Sul, há segundo turno em cinco cidades: Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul.

Em razão da pandemia de coronavírus, o horário de votação foi estendido em uma hora e será das 7h às 17h. Até as 10h, a preferência é para maiores de 60 anos. Os demais eleitores não são proibidos de votar nesse horário, mas devem, se possível, comparecer a partir das 10h.

