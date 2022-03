Porto Alegre Propaganda Futebol Clube homenageia os 250 anos de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de março de 2022

PFC é um hub de comunicação. Foto: PFC/Divulgação PFC é um hub de comunicação. (Foto: PFC/Divulgação) Foto: PFC/Divulgação

A Propaganda Futebol Clube (PFC), um hub de comunicação em Porto Alegre, homenageia os 250 anos da capital gaúcha. Neste sábado (26), aniversário da cidade, a campanha “Cabeça ligada no mundo e os pés em Porto Alegre” estará no Twitter, Facebook, Instagram, no 360 POA Gastrobar, no Chalé da Praça XV, além das rádios da Capital.

