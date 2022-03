Dicas de O Sul Filha de Elis Regina, cantora paulista Maria Rita receberá o título de Cidadã de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O show ocorrerá no Parque Farroupilha (Redenção), em 26 de março Foto: Renato Nascimento/PMPA Honraria será entregue neste sábado, durante show na Redenção. (Foto: Divulgação) Foto: Renato Nascimento/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cantora paulista Maria Rita, 44 anos, será condecorada com o título de Cidadã de Porto Alegre na noite deste sábado (26), durante o seu show no Baile da Cidade, no Parque da Redenção. Proposta pela prefeitura e aprovada nesta semana – de forma unânime – pela Câmara de Vereadores, a honraria leva em conta o fato de a artista ser filha da também cantora Elis Regina (1945-1982), nascida na capital gaúcha.

Essa edição especial do Baile é comemorativa aos 250 anos de fundação da cidade e tem entrada franca. Ela estará acompanhada da dupla Prettos, formada pelos paulistas Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira – cantores, instrumentistas, compositores, arranjadores, atores e produtores.

Com suas rodas de samba, eles trazem no currículo colaborações com nomes como Beth Carvalho (madrinha da dupla), Diogo Nogueira, Jair Rodrigues, Emicida, Paulo Miklos e a própria Maria Rita, dentre outros.

Eles integraram por 18 anos o grupo Quinteto em Branco e Preto e fundaram, em 2000, a Comunidade Samba da Vela. Em 2018, criram o “Quintal dos Prettos”, movimentos de grande expressão na cena do samba brasileiro.

Contato

Na semana passada, Maria Rita conversou por videochamada com o chefe do Executivo municipal, Sebastião Melo, e de seu vice Ricardo Gomes. Ele agradeceu por ela ter aceitado o convite para se apresentar mais uma vez na terra da mãe.

“Pensamos em ti por muitas razões, especialmente pelo fato de sua mãe ser daqui, do bairro do IAPI [Zona Norte]”, frisou Melo. “O convite não é da prefeitura, mas da cidade. Estamos nos preparando para recebê-la com tapete vermelho.”

Maria Rita, por sua vez, disse estar feliz em retornar à cidade onde Elis viveu até 1964, quando trocou a capital gaúcha pelo Centro do País, aos 19 anos, em busca de uma carreira nacional:

“Será uma honra muito grande fazer parte desta celebração. Tenho um carinho muito grande por Porto Alegre, onde sou sempre muito bem recebida. É muito emocionante, como filha da Elis, ver o orgulho que vocês têm de minha mãe”.

Uma das mais elogiadas apresentações da cantora paulista em Porto Alegre, aliás, foi realizada em 24 de março de 2012, no Anfiteatro Por do Sol (bairro Praia de Belas). Na ocasião, ela passou pela cidade com a turnê “Viva Elis”, em alusão ao então trigésimo aniversário da morte da mãe.

Trajetória

Uma das maiores e mais premiadas vozes da música popular brasileira na atualidade, Maria Rita começou a cantar profissionalmente aos 24 anos. Filha de Elis e do músico César Camargo Mariano, ela tem dois irmãos mais velhos: Pedro Camargo Mariano (47) e João Marcello Bôscoli (52), este último fruto do casamento da gaúcha com o compositor Ronaldo Bôscoli (1928-1994).

Ela ingressou no mercado fonográfico em 2003, vendendo mais de 1 milhão de cópias de seu disco de estreia. O trabalho rendeu a ela três troféus Grammy Latino, nas categorias “Melhor Álbum de MPB”, “Melhor Canção em Português (“A festa”) e de Revelação do Ano (reconhecimento que faz de Maria Rita até hoje a única artista do País a vencer um troféu nesta categoria).

Desde então, são seis CDs de estúdio, três ao vivo e cinco DVDs, vários deles com disco de platina pela vendagem e que renderam a ela mais quatro Grammys, dentre outros prêmios.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul