Bruno Laux Proposta que prevê a retomada da obrigatoriedade dos extintores em automóveis pode voltar à pauta do Senado em 2025

Por Bruno Laux | 18 de janeiro de 2025

O Senado analisará em março projeto que obriga de novo os extintores de incêndio nos carros. (Foto: Reprodução)

Retorno dos extintores

O Senado Federal pode retomar em 2025 a discussão do projeto de lei que retoma a obrigatoriedade do extintor de incêndio em automóveis. Ainda sem consenso entre os senadores, a proposta é de autoria do deputado Moses Rodrigues (União-CE) e já foi analisada em dois colegiados da Casa, nos quais recebeu um parecer favorável e um negativo, respectivamente. Desde 2015, a obrigatoriedade do equipamento em carros de passeio e veículos utilitários permanece extinta, em decorrência de uma série de avanços tecnológicos dos sistemas de segurança automotiva, entre outros fatores.

Monitoramento de glicemia

O deputado Airton Artus (PDT) vem articulando no Parlamento gaúcho uma proposta legislativa que pretende instituir o programa de monitoramento digital contínuo de glicemia no RS. Com foco no bem-estar e na segurança das famílias de crianças e adolescentes com Diabete Mellitus (tipo 1 e 2) atendidos pelo SUS, o projeto trata do fornecimento de um aparelho digital de medição e sensor de controle glicêmico para os pacientes com idade de 4 a 17 anos que possuam a doença. A medida condiciona a oferta do equipamento à comprovação de hipossuficiência junto à Secretaria Estadual de Saúde, além de laudo médico junto ao SUS, indicando a necessidade de monitoramento frequente da glicemia. “É importante ressaltar que a ciência ainda não encontrou a cura para a Diabete. No entanto, complicações agudas e crônicas podem ser prevenidas e até mesmo evitadas por meio de um bom controle glicêmico. É uma forma da criança ter mais qualidade de vida, principalmente na idade escolar”, pontua Artus.

Combate ao racismo

O Ministério da Igualdade Racial assinou nesta sexta-feira um acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia para combater o racismo entre motoristas e usuários de plataformas de mobilidade. A iniciativa busca utilizar as ferramentas de comunicação dos aplicativos para realizar campanhas de conscientização e combate à prática, além de promover uma reunião com os parceiros dos apps para escutar demandas sobre melhorias nas condições de trabalho e na garantia de mais dignidade aos trabalhadores. “São milhões de usuários desses aplicativos no país. Se pudermos chegar a eles com mensagens, conteúdos educacionais e orientações sobre como denunciar, será uma grande contribuição”, pontua Anielle Franco, chefe da pasta federal.

Transição energética

A deputada Adriana Lara (PL) recebeu nesta sexta-feira os presidentes do SINTEC-RS, César Borges, e do CRT-RS, Luiz Antonio Castro dos Santos para dialogar sobre pautas de transição energética em Candiota, na região da Campanha. O encontro foi pautado pela discussão de um plano estratégico para o processo no município, visando garantir que a transição da região seja realizada com respeito aos trabalhadores, proteção aos empregos e fortalecimento de toda a cadeia produtiva local. “A prioridade é assegurar que as famílias da região continuem a prosperar e que o desenvolvimento seja justo para todos”, destaca Adriana.

Rodovia fundamental

Uma comitiva de lideranças municipais da Serra Gaúcha, acompanhada do deputado Elton Weber (PSB), reuniu-se nesta semana com o superintendente regional do DNIT, Hiratan Pinheiro, para tratar de demandas da BR-116 na região. O grupo solicitou atenção às obras na rodovia entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul e Nova Petrópolis e Picada Café, de modo a viabilizar uma melhor organização das comunidades locais quanto a questões de comércio, turismo e economia. Em resposta ao pedido, o líder do órgão federal adiantou que as obras serão retomadas já na próxima semana, após o período de férias. “Temos grandes eventos pela frente neste ano e a rodovia é fundamental”, relata Weber.

