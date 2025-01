Colunistas Governador Eduardo poderá judicializar o programa de pagamento das dívidas com a União

Por Flavio Pereira | 18 de janeiro de 2025

Na presença do vice-presidente da República. Geraldo Alckmin, que esteve ontem no Estado, governador admitiu judicializar novo programa de pagamento da dívida com a União. (Foto: Divulgação/Gov RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Estamos nesse colosso industrial, um dos maiores polos petroquímicos do país, para um anúncio de investimentos. São R$ 759 milhões e nós estamos torcendo e vamos trabalhar para chegar a R$ 1 bilhão de investimentos na indústria química”, afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, ontem (17), durante cerimônia realizada pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), no Polo Petroquímico de Triunfo (RS), para anunciar investimentos de R$ 759,3 milhões no setor químico no Brasil.

Programa de pagamento dívidas poderá parar na justiça

O governador Eduardo Leite destacou a importância dos investimentos e da indústria química para o desenvolvimento do Estado. “É um setor que alavanca a base dos processos industriais da economia moderna”, afirmou. Porém, ao tratar da recente mudança promovida pelo governo federal no Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), que foi sancionado pelo presidente Lula com vetos que teriam descumprido um acordo político, Leite admitiu discutir o tema na Justiça Esses vetos poderão custar cerca de R$ 5 bilhões ao Rio Grande do Sul. O governador deu o recado, ao falar no ato de Triunfo, na presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin.

Alckmin vê o Propaga como algo “generoso”

Sobre o tema, Geraldo Alckmin já expressou “nunca ter visto algo tão generoso na vida” quanto o novo Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag).

Um fundo para o desenvolvimento do Sul, o pedido de Claudio Bier

Na mesma solenidade, em conversa informal com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, de quem é amigo pessoal, o presidente da Fiergs, Claudio Bier, pediu que seja avaliada a criação de um fundo constitucional destinado a financiar o desenvolvimento do Sul. O fundo teria o mesmo formato jurídico que os fundos criados para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, explicou Claudio Bier.

Quaest faz pesquisa e apura que brasileiros temem novo imposto do Pix

A confiança dos brasileiros no governo federal nunca atingiu níveis tão baixos. O recente episódio do chamado “Pixgate”, a polêmica envolvendo a instrução normativa que ampliava a fiscalização sobre transferências acima de R$ 5.000 feitas via Pix, é uma prova disso. O episódio deixa mais um saldo negativo para o governo Lula e o PT, segundo pesquisa realizada pela Quaest.

Falta de confiança no governo Lula chega a 67%, diz a pesquisa

A pesquisa identificou que 68% dos entrevistados tomaram conhecimento de que o governo negou qualquer intenção de criar uma taxação sobre o Pix, e 55% saibam que a norma foi revogada. Mas, numa evidente falta de confiança no que o governo Lula diz, 67% dos entrevistados ainda acreditam que o governo pode criar um imposto sobre o uso do Pix.

Ajuda aos atingidos pelas enchentes em Santa Catarina merece crítica ou elogio?

O anúncio dos prefeitos Sebastião Melo, de Porto Alegre e Airton Souza de Canoas, do envio de ajuda para socorrer Florianópolis e Itapema, duramente atingidos pelas enchentes desta semana em Santa Catarina, mereceu críticas sob alegação de que “essa ajuda poderá fazer dos fazer falta”.

A melhor resposta a essa crítica, seria uma pergunta:

“Se os prefeitos catarinenses tivessem pensado desta forma quando fomos atingidos duramente pelas enchentes, teríamos recebido alguma ajuda no Rio Grande do Sul?”

