Proprietária e três ex-funcionárias de creche são denunciadas por tortura em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Os atos de violência foram denunciados à polícia em novembro do ano passado, após um dos pais obter imagens mostrando crianças sendo agredidas e arrastadas

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul denunciou a proprietária e três ex-funcionárias de uma creche particular em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, por tortura contra crianças com idades entre 6 meses e 3 anos.

O MP apresentou a denúncia à Justiça na segunda-feira (29). Uma das ex-funcionárias da creche foi presa neste mês. Outra é considerada foragida após expedição de mandado de prisão. As demais acusadas encontram-se em liberdade, tendo o MP requerido a decretação de medidas cautelares que, se descumpridas, também podem acarretar em pedido de conversão para prisão.

De acordo com a promotora de Justiça Adriana Chesani, “a denúncia tem como base depoimentos de pais e responsáveis e descreve de forma detalhada os fatos observados em mais de uma centena de vídeos registrados por câmeras de segurança dentro da creche e juntados no inquérito policial”.

Os atos de violência foram denunciados à polícia no início de novembro do ano passado, após um dos pais obter imagens mostrando crianças sendo agredidas e arrastadas. No final de dezembro, as quatro mulheres foram indiciadas pela Polícia Civil. Depois disso, a escola infantil foi fechada, e as funcionárias demitidas. Os alunos foram transferidos para outros estabelecimentos de ensino infantil.

O processo tramita em segredo de Justiça. “A forma como essas crianças foram tratadas é inadmissível e capaz de causar sérios prejuízos psicológicos nas pequenas vítimas em razão dos traumas sofridos. O MP trabalhará de forma incessante para que as responsáveis sejam punidas”, disse a promotora. Adriana ressaltou que também pediu a fixação de valores a título de indenização pelos danos morais causados às vítimas.

