Por Redação O Sul | 4 de outubro de 2024

A autorização foi publicada no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta sexta-feira (04) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA (Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA) Foto: Gustavo Roth/EPTC PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que foi ampliada até o dia 31 de dezembro a liberação para a circulação de táxis com passageiros pelo corredor de ônibus da Sertório, em Porto Alegre.

A autorização foi publicada no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) desta sexta-feira (04), e permite o uso do corredor entre as 6h e 9h, no sentido bairro/Centro, e entre as 17h e 20h, no sentido Centro/bairro.

A autorização dada em agosto deste ano segue em caráter experimental. A circulação dos veículos deverá respeitar a velocidade permitida nos corredores de ônibus, que é de 30 km/h.

