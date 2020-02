Notas Brasil Prorrogado o prazo para aplicação da nova carteira de identidade

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

O governo prorrogou para março de 2021 a obrigatoriedade na adoção do novo modelo de carteira de identidade. É a segunda vez que o governo prorroga o prazo. O prazo anterior era março desde ano e o prazo original, do decreto 9.278/2018, era março de 2019. A prorrogação foi publicada nesta sexta (28) no Diário Oficial da União.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário