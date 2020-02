Notas Brasil Petrobras coloca à venda sua participação na Gaspetro

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

A Petrobras decidiu colocar à venda a totalidade de sua participação na holding Petrobras Gás S.A. (Gaspetro). A estatal possui 51% das ações. Os outros 49% são da Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, do grupo empresarial japonês Mitsiu & Co. A estatal publicou em seu site as informações sobre a oportunidade e os critérios de elegibilidade para a seleção dos interessados.

